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İSLAM Arefe günü duası, Arefe günü okunacak dua
İSLAM

Arefe günü duası, Arefe günü okunacak dua

Ramazan Bayramı arefesine bir gün kala vatandaşlar arefe günü yapılacak ibadetleri araştırıyor. Mübarek Ramazan ayı sona neredeyse sona erdi. İnananlar arefe günü ile bayramı karşılamanın heyecanını taşıyor. Arefe gününde dua ve ibadetlerin büyük önemi vardır. Peki, arefe günü hangi dualar okunur? İşte, arefe günü okunacak dualar ve çekilecek tesbihler...

Yeniakit Publisher
2021-05-11 17:29:00 -
Arefe günü duası, Arefe günü okunacak dua

Ramazan Bayramı Arefesi bu sene 12 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor. Müslümanlar için ayrı bir öneme sahip olan 2021 Ramazan Bayramı öncesinde Arefe günü ibadetler artarak devam edecek. Peki Arefe gününde okunacak dualar nelerdir?

Arefe günü okunacak dua ve tesbihler

Peygamberimiz Hz.Muhammed (S.A.V.) bugün için "En hayırlı, kabulü şayan olan dua, Arefe Günü yapılan duadır" şeklinde bir Hadis söylemiştir. Arefe günü dualar ile geçirlir. İslam dünyasında Arefe günü oruç, dua ve namaz ile geçirilir.

Arefe gününün faziletine binaen Resulullah Sallallahü aleyhi ve Sellem buyurdular ki ‘ Arefe gününde oruç tutmak, geçmiş ve gelecekten birer senenin küçük günahına kefaret olur. Aşure günü orucu ise yalnız geçmiş olan bir senelik günaha kefaret olur.’Arefe bayramı ve geceleri mümkünse 1001 kere‘Estagfirullahe’l-azime be etubü ileyh’ İstigfar etmeli ve tesbih namazı kılmalıdır.Resulullah (s.a.v) Arefe günü şu duayı okurdu:‘Allahümmec’al fi kalbi Nuran ve fi besari nuran’ Allah’ım Kalbimi ve gözümü nurlandır. Allah’ım göğsüme genişlik ver ve işimi kolaylaştır. Her kim bu duayı okursa büyük mükâfata nail olur.

Arefe günü İhlas Suresi'nin okunması gerektiği belirtiliyor.

İHLAS SURESİ OKUNUŞU

Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Kul hüvellâhü ehad
2- Allâhüssamed
3- Lem yelid ve lem yûled
4- Ve lem yekün lehû küfüven ehad

İHLAS SURESİ ANLAMI

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
1- De ki; O Allah bir tektir.
2- Allah eksiksiz, sameddir (Bütün varlıklar O'na muhtaç, fakat O, hiç bir şeye muhtaç değildir).
3- Doğurmadı ve doğurulmadı
4- O 'na bir denk de olmadı.

Sevgili peygamberimizin hadis-i şerifinde arefe günü İhlas Suresi okunmasıyla ilgili "Arefe günü Besmele ile bin İhlâs okuyanın günahları affedilir ve duası kabul olur. (Ebu-ş şeyh)" deniyor.

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