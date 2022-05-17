Arda Turan'dan sitem dolu paylaşım

Galatasaray'ın 35 yaşındaki yıldızı Arda Turan, sosyal medya hesabından sitemkâr bir paylaşımda bulundu.

Sarı kırmızılılarla olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve geleceği henüz belirsiz olan Arda Turan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla sitem etti.

Galatasaray'da formasından uzak kalan ve Adana Demirspor maçının kadrosunda da yer almayan Turan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda eleştirilere yanıt verdi.

Kulüpten ayrıldığı dönemde kazandırdığı bonservis ücreti ve başarılarına dikkat çeken Arda Turan, "Yok kardeşim, ben 13 milyon Euro kazandırmadım. Ben seni 16 dakika bekletmedim. Ben seni play-off’a bırakmadım. Ben seni 2008’de, senden 3 kat fazla bütçeyle, yeni stadyumu varken rakibinin önünde şampiyon yapıp gittim. Hatırlamaman normal. Twitter, Instagram o kadar aktif değildi. Ben Galatasaray’ı sevdim. Ben bu sene 30 tane altyapı maçı izledim, sen? Sadece Galatasaraylı gibi uyumak istiyorum. Müsaade edin" ifadelerini kullandı.

Adana Demirspor maçı sonrası açıklamalarda bulunan Domenec Torrent, "Arda Turan neden kadroda yer almadı?" sorusuna, "Arda’nın kondisyon olarak oynama durumu yoktu" yanıtını verdi.