Arda Güler'in cevabı sonrası Erdoğan: Eyvah eyvah

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü Etkinliği" kapsamında gençlerle bir araya geldi.

Erdoğan burada Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler ile sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Arda Güler, Türkiye'nin önemli şöhretlerinden bir tanesi. Öğrendiğim kadarıyla Milli Takıma da çağrıldı." demesi üzerine Arda Güler, "Sakatlığım var" ifadelerini kullandı.

Erdoğan da, "Eyvah eyvah... En yakın zamanda bu sakatlığı atlatıp sahalara dönersin inşallah" dedi.