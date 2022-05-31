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Spor Arda Güler'in cevabı sonrası Erdoğan: Eyvah eyvah
Spor

Arda Güler'in cevabı sonrası Erdoğan: Eyvah eyvah

Dünya Tütünsüz Günü için düzenlenen gençlik buluşmasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'in sohbeti damga vurdu.

Yeniakit Publisher
2022-05-31 16:32:00 -

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü Etkinliği" kapsamında gençlerle bir araya geldi.

Erdoğan burada Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler ile sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Arda Güler, Türkiye'nin önemli şöhretlerinden bir tanesi. Öğrendiğim kadarıyla Milli Takıma da çağrıldı." demesi üzerine Arda Güler, "Sakatlığım var" ifadelerini kullandı.

Erdoğan da, "Eyvah eyvah... En yakın zamanda bu sakatlığı atlatıp sahalara dönersin inşallah" dedi.

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