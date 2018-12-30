Arap dünyası bu karikatürü konuşuyor

İsrail ve Suudi Arabistan arasında diplomatik ilişkilerin gayrı resmi kanallardan yürütüldüğü iddialarının ayyuka çıktığı günlerde BAE Dışişleri Bakanı Enver Gargaş'ın Twitter paylaşımı iki ülke arasında yaşananları özetledi.

Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Envar Gargaş sosyal medya hesabı Twitter üzerinden akşam saatlerinde, "İngiltere Muhammed bin Selman'a ve Suudi Arabistan'a sırtını dönmemeli" başlıklı bir yazı paylaştı.

'Selman Yahudilerin İsrail'de toprak sahibi olmalarını destekliyor'

Gargaş'ın paylaştığı yazıda, "1960'lardan sonra Müslüman Kardeşler ve Vahhabiliğin ilk kez savunmada kaldığı ve şuan bu ikisinden daha büyük bir tehlike olarak İran'ın olduğu" ifadelerine yer verildi.

Aynı zamanda, "Muhammed bin Selman Yahudilerin İsrail'de toprak sahibi olmalarını destekliyor" ifadelerinin de geçtiği yazıda, "MBS'nin fikir savaşını kazanması için Batı'ya özellikle de İngiltere'ye ihtiyacı var" ifadeleri dikkat çekti.

MBS ve Netanyahu aynı safta

Yazıda dikkat çeken bir diğer husus ise Enver Gargaş'ın Netanyahu ve Muhammed bin Selman'ı aynı resim karesinde kullanmasıydı.

İran'a karşı Netanyahu ve İbn Selman'ın savaştığı fikri üzerinde duran ressimde, Netanyahu'nun İbn Selman'ın arkasına saklanıp "küçük gösterilmesi" ise diğer dikkat çeken bir konu oldu.