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Dünya Arap Birliği 'acil' toplanıyor
Dünya

Arap Birliği 'acil' toplanıyor

Yeniakit Publisher
2023-05-04 13:34:00 -
Arap Birliği 'acil' toplanıyor

Arap Birliği'nin Sudan'daki krizi ve Suriye'nin birliğe yeniden katılmasını görüşmek üzere acil olarak toplanacağı belirtildi.

Arap Birliği'nin Sudan'daki krizi ve Suriye'nin birliğe yeniden katılmasını görüşmek üzere acil olarak toplanacağı belirtildi.

AFP'ye isminin açıklanmaması kaydıyla konuşan bir diplomat Arap Birliği dışişleri bakanlarının acil olarak bu Pazar günü toplantı yapacağını, gündemde Suriye'nin Arap Birliği'ne yeniden katılması ve Sudan'daki krizin olduğunu söyledi.

Acil toplantı Arap Birliği'nin 19 Mayıs'ta Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenleyeceği zirve öncesinde gerçekleştirilecek.

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