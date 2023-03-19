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Yerel Araçtan on binlerce kırmızı reçeteye tabi hap çıktı
Yerel

Araçtan on binlerce kırmızı reçeteye tabi hap çıktı

İzmir'de ekiplerin durdurduğu bir araçtan, kırmızı reçeteye tabi 88 bin 900 hap ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2023-03-19 09:36:00 -
Araçtan on binlerce kırmızı reçeteye tabi hap çıktı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde durdurulan bir otomobilde kırmızı reçeteye tabi 88 bin 900 hap bulundu.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, takibe aldıkları otomobili ilçe girişinde durdurdu.

Araçta yapılan aramada kırmızı reçeteye tabi 88 bin 900 hap ele geçirildi.

Polis, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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