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Yaşam Araçtan indiği anda otomobil çarptı! Çocuğun yaralandığı kaza anı kamerada
Yaşam

Araçtan indiği anda otomobil çarptı! Çocuğun yaralandığı kaza anı kamerada

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Mardin Nusaybin'de kontrolden çıkan otomobil, önce park halindeki hafif ticari araca ardından araçtan inen çocuğa çarptı. Yaralanan çocuk hastaneye kaldırılırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Mardin’in Nusaybin ilçesinde yaşanan kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.

 

Kaza, öğle saatlerinde 8 Mart Mahallesi Tandoğan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 NE 6945 plakalı otomobil, yol kenarında park halindeki hafif ticari araca, ardından araçtan inen çocuğa çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, hafif ticari araç sürücüsünün yolun sol tarafına yanaşarak park ettiği, bir süre sonra karşı yönden gelen otomobilin araca çarptığı ve bir çocuğun yere düştüğü görüldü. Çevredekilerin yardım için kaza yerine koştuğu anlar da görüntülere yansıdı.

 

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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