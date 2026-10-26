İslam’ı sevdiren öğretmene, kiliseden çıkmayan müfettiş! MEB’de başka müfettiş mi kalmadı?

HABER MERKEZİ

Bağcılar’da bulunan Arif Nihat Asya İlkokulu’nda sınıf öğretmenliği yapan ve çektiği videolarla çocuklara İslam’ın güzelliklerini anlatan Aytaç Demir’e yönelik Bakanlık soruşturmasını yürüten müfettişin sicili kabarık çıktı. Teneffüslerde veya okul dışında çekilen videoların sınıf defterine işlenmemesini, “Hifanur” adlı öğrencinin başörtü takmasının “maşallah” ve “aferin” gibi ifadelerle tebrik edilmesini “suç”muş gibi lanse eden, “Müslümanın çocuğu ahlaklı olur” şeklindeki ifadeyi “dini ve toplumsal kesimleri ayrıştırabilecek içerikler” olarak değerlendiren, dini içeriklerin ateistleri, komünistleri ve LGBT’li eşcinsel sapkınları karşıt blok gibi gösterdiğini savunan MEB Müfettişi Dr. Mehmet Arslan’ın kurduğu “eğitimindoktoru” adlı Instagram hesabı ile kilise kilise dolaştığı ve Mor Petrus Mor Pavlus Kilisesi Metropoliti Ğriğoriyos Melik Ürek’le “Yeni kuşak gençlerin maneviyattan uzaklaşmaları” üzerine sohbetler yaptığı ortaya çıktı. Öğrencilerine İslam’ı sevdiren Aytaç öğretmenle ilgili soruşturmaya kiliselerden çıkmayan müfettiş atanması, “MEB’de başka müfettiş mi kalmamış” sorusunu akıllara getirdi.

İNCELEME DEĞİL KIYIM RAPORU

Öğrencileri tarafından sevilen Aytaç öğretmen için “Kınama, Kademe İlerlemesinin Durdurulması, Mucipli Ders Uygulaması, Görev Yeri Değişikliği, Başka Bir Kamu Kurumunda Görevlendirilme” ve “Savcılığa suç duyurusu” şeklinde 6 farklı ceza teklif eden Arslan’ın hazırladığı raporda “suç” olarak lanse ettiği paylaşımlardan birkaçı şöyle:

“Öğrencilerin ellerinde tespih bulunduğu ve öğrenciler arasında başörtülü bir kız öğrencinin yer aldığı görüntüde ‘Bu sınıfta ayda 10 milyon zikir var’ ifadelerinin yazıldığı görülmüştür. Ayrıca yorumlar kısmında ‘Allah diyen gençlerimiz var olsun’ şeklinde ifadelerin yer aldığı görülmüştür.”

Cami yapılmasına karşı düzenlenen bir protestoya ilişkin görüntülerin ardından; “Bizim ülkemizdeki aydınlar camiler yapılmasın diye, İslami faaliyetler yürütülmesin diye sokaklara dökülüyorlar. LGBT’lisi de geliyor, komünisti de geliyor, ateisti de geliyor” diyen öretmenin ifadelerinden rahatsız olan müfettiş, “Bu söylemde aydınlar, ateistler, LGBT bireyler ve komünistler tek bir karşıt blok içerisinde toplanarak ‘yanlış’ın temsilcileri olarak sunulduğu anlaşılmakta.”

“Başörtüsü takan bir ilkokul öğrencisine hediyeler verildiği ve ‘Rabbim inşallah ömrünün sonuna kadar bu taktığın başörtüyü hep muhafaza etsin” denildiği; görselde ‘Başörtüsüyle okula geldi, ödülü kaptı’ ifadesinin kullanıldığı tespit edilmiştir. Dini kıyafet tercihinin ödüllendirilmesi, başörtüsü takmayan öğrenciler yönünden dolaylı farklılaştırması getirebilecek niteliktedir.”

63 sayfalık raporun sonuç kısmında ise şöyle deniliyor: “Ateistler, LGBT, komünistler ve belirli siyasi görüş mensuplarının ‘İslam karşıtlığı’ ve ‘yanlış’ kavramları birlikte konumlandırıldığı, şeriata karşı çıkan kişilerin Müslümanlıklarının sorgulandığı ve gayrimüslimlerle bir tutulduğu, Ermeni ve Rus kimliklerinin dışlandığı, farklı inanç, siyasi düşünce ve yaşam tarzlarına sahip kesimlerin karşıt olumsuz sunulduğu anlaşılmıştır. Kamu güvenliği bakımından açık ve yakın bir tehlike oluşturup oluşturmadığı değerlendirildiğinde, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu kapsamında adli soruşturma yapılmasını gerektirebilecek yeterli emarenin bulunduğu kanaatine ulaşılmıştır.”

MİSYONER GİBİ MÜFETTİŞ

MEB müfettişi Arslan’ın kurduğu “eğitimindoktoru” adlı Instagram hesabı ile sosyal medyada etkileşim kastığı ve sık sık kiliselerden paylaşım yaptığı öğrenildi. Adıyaman’da Hıristiyan nüfusun yoğun olarak yaşadığı ‘gavur mahallesi’ olarak bilinen Mara Mahallesinde dünyaya gelen Arslan’ın çocukluk yıllarının geçtiği mahallede bulunan kiliseyi ziyaret edip, Metropolit Ğriğoriyos Melik Ürek’le yaptığı “Yeni kuşak gençlerin maneviyattan uzaklaşmalarının en önemli nedenlerinden biri rol model aldıkları kesimlerin söylem ve eylemleri arasındaki çelişkiden kaynaklı sergiledikleri kötü örneklerdir” şeklindeki paylaşımı ise büyük bir çelişki olarak dikkat çekti.