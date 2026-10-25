Başörtülü avukatın konuşmasında İstanbul Barosu karıştı! Genel kurulda yumruklu kavga

İstanbul Barosu’nun Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen 128. Olağan Genel Kurulu’nda başkanlık seçimi öncesinde gergin anlar yaşandı.

Yeter sayısının sağlanmasının ardından başlayan genel kurulda Başkanlık Divanı seçildi. İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Özden Kaboğlu daha sonra toplantının yönetimini divana devretti.

BAŞÖRTÜLÜ ADAY KÜRSÜYE ÇIKTI, SALON GERİLDİ

Bağımsız Avukatlar Grubu Başkan Adayı Av. Arife Gökkaya Dinç, konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıktı.

Dinç’in konuşmasının ardından salondaki bir grup LGBT bayrağı açarak sloganlar atmaya başladı. Yaşananlara tepki gösteren başka bir grup ise “Kahrolsun PKK” sloganlarıyla karşılık verdi.

Karşılıklı sloganlarla salondaki tansiyon kısa sürede yükseldi.

AVUKATLAR ARASINDA YUMRUKLU KAVGA

Sözlü tartışmaların büyümesi üzerine avukat grupları arasında arbede çıktı. Bazı katılımcıların birbirlerine fiziki müdahalede bulunmasıyla genel kurul salonu karıştı.

Yaşanan kavga nedeniyle İstanbul Barosu Genel Kurulu’na 15 dakika ara verilmek zorunda kalındı.

Aranın ardından genel kurul çalışmalarına ve başkan adaylarının konuşmalarına devam edildi.

HÜDA PAR'DAN SERT TEPKİ

Olayların ardından HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Şahin de yazılı açıklama yayımladı.

Şahin, LGBT bayrağı açan grubun Dinç’in kürsüden ayrılmasını engellemeye çalıştığını belirterek yaşananları “provokasyon” olarak nitelendirdi.

Şahin açıklamasında, “Bir kadın hukukçunun söz hakkını ve hareket özgürlüğünü hedef alan bu tutum, zorbalığın ve tahakkümün dikâlâsıdır” ifadelerini kullandı.

Baroların genel kurullarının herhangi bir grubun baskı veya provokasyon alanına dönüştürülemeyeceğini belirten Şahin, hukuk camiasına yaşananlara karşı tavır alma çağrısında bulundu.

9 ADAY BAŞKANLIK İÇİN YARIŞIYOR

Gerginliğin ardından devam eden genel kurulda İstanbul Barosu’nun yeni başkanı ve yönetiminin belirlenmesi için seçim süreci devam ediyor.

Başkanlık koltuğu için 9 adayın yarıştığı genel kurulda yaşanan kavga ise seçimlerin önüne geçen görüntülerden biri oldu.