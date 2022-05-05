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Yerel Araçlarını yol kenarına çekip kavgaya tutuştular! Tekme tokatlı kavga anı kamerada
Yerel

Araçlarını yol kenarına çekip kavgaya tutuştular! Tekme tokatlı kavga anı kamerada

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde 2 grup, araçlarını yol kenarına çekerek kavgaya tutuştu. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Yeniakit Publisher
2022-05-05 19:13:00 -
Araçlarını yol kenarına çekip kavgaya tutuştular! Tekme tokatlı kavga anı kamerada

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde 2 grup, araçlarını yol kenarına çekerek kavgaya tutuştu. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, farklı iki araçta bulunan şahıslar henüz bilinmeyen bir sebeple araçlarını yol kenarına park etti.

Kadınlar kavganın arasında kaldı

Araçlardan inen iki grup, bir anda kavgaya tutuştu. Arada kadınların da kaldığı kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu. Öfkeden deliye dönen 2 grubu, başka araçların sürücüleri güçlükle ayırdı.

O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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