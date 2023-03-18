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Yerel Araç takla attı! Sağ çıktı
Yerel

Araç takla attı! Sağ çıktı

Tekirdağ Çorlu’da takla atması sonucu hurdaya dönen otomobilin sürücüsü kazadan yaralı kurtuldu.

Yeniakit Publisher
2023-03-18 09:19:00 -

Kaza, Çorlu - Yenice yolu arası çiftliklerin bulunduğu mevkide meydana geldi. Süleymanpaşa istikametine seyreden Kerem K. idaresindeki 59 HL 219 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarparak takla attı.

İtfaiye kurtardı

Kaza sonrası ters dönen araç hurdaya döndü. Çevredeki vatandaşlar yaralı sürücünün yardımına koşarak itfaiye ve ambulans çağırdı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralı sürücüyü sıkıştığı aracın içinden çıkardı. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan sürücü Kerem K. tedavi altına alındı.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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