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Yerel Araç lastiklerini çalan 3 zanlı tutuklandı
Yerel

Araç lastiklerini çalan 3 zanlı tutuklandı

Adana'da park halindeki araçların lastiklerini çaldıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-13 10:46:00 -
Araç lastiklerini çalan 3 zanlı tutuklandı

Adana'da park halindeki 3 aracın lastiklerini çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan ve Çukurova ilçelerinde park halindeki 3 aracın lastiklerinin çalındığı ihbarı üzerine araştırma başlattı.

Ekipler, yaptıkları çalışmayla hırsızlıkları gerçekleştirdiği iddia edilen B.P, Ö.S. ve Ş.G'yi gözaltına aldı.

Zanlıların adreslerinde ele geçirilen araç lastikleri de sahiplerine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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