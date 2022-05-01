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Yerel Araç altında kalan çocuk hayatını kaybetti
Yerel

Araç altında kalan çocuk hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde geri hareket eden pikabın altında kalan çocuk hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-05-01 10:49:00 -
Araç altında kalan çocuk hayatını kaybetti

Olay Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı kırsal Atmaca Mahallesi'nde yaşandı.

Alınan bilgilere Ahmet B'nin kullandığı 23 HT 391 plakalı pikap, geri hareket ettiği sırada aracın arkasında bulunan 5 yaşındaki oğlu Samet B'yi ezdi. Kazada ağır yaralanan Samet B. ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Acil serviste tedavi altına alınan çocuk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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