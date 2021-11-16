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Spor Ara transfer ne zaman başlayacak? Galatasaray Beşiktaş Fenerbahçe Trabzonspor transfer haberleri
Spor

Ara transfer ne zaman başlayacak? Galatasaray Beşiktaş Fenerbahçe Trabzonspor transfer haberleri

Süper Lig'de 2021-2022 sezonu 13 Ağustos 2021'de başladı. Ligde ilk yarının ne zaman biteceği ise araştırılmaya başlandı. Peki, ara transfer dönemi ne zaman? Futbol transfer dönemi ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-11-16 17:13:00 -
Ara transfer ne zaman başlayacak? Galatasaray Beşiktaş Fenerbahçe Trabzonspor transfer haberleri

Süper Lig’de heyecan tüm hızıyla sürüyor. Futbolseverler ara transfer dönemini şimdiden araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig’de transfer dönemi ne zaman başlayacak?

Ara transfer ne zaman başlayacak? Galatasaray Beşiktaş Fenerbahçe Trabzonspor transfer haberleri

Süper Lig'de ilk devre 9. hafta maçlarıyla 27 Aralık'ta sona erecek. Ligde ikinci devre 7 Ocak 2022'de oynanacak 20. hafta müsabakalarıyla başlayıp sezon 22 Mayıs 2022'de tamamlanacak. "Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 12 Ocak 2022'de başlayıp 8 Şubat 2022'de sona erecek.

5 oyuncu değişikliği sürüyor mu?

Süper Lig'in yeni sezonunda takımlar, maçlarda 5 oyuncu değişikliği hakkına sahip olacak. Oyuncu değişiklikleri, oyunu kesintiye uğratmamak adına devre arasındaki değişiklikler hariç müsabaka esnasında en fazla 3 defada yapılabilecek.

Bu sezon kaç takım düşecek?

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun sonunda 4 takım küme düşecek. Ligi 17, 18, 19 ve 20. sırada tamamlayacak 4 ekip, 2022-2023 sezonunda TFF 1. Lig'de mücadele edecek.

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