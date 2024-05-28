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Teknoloji Apple yeni yapay zeka özellikleriyle ChatGPT’ye ihtiyaç duymayacak!
Teknoloji

Apple yeni yapay zeka özellikleriyle ChatGPT’ye ihtiyaç duymayacak!

Yeniakit Publisher
2024-05-28 10:30:36 - 2024-05-28 10:30:35
Apple yeni yapay zeka özellikleriyle ChatGPT’ye ihtiyaç duymayacak!

Apple, iOS 18 ile birlikte gelecek yeni yapay zeka özellikleriyle ChatGPT korelasyonuna ihtiyaç duymayabilir. İşte detaylar!

Apple, yapay zeka alanında rakiplerine yetişmek için çalışmalarını sürdürüyor. Ancak Apple, iOS 18’de kendi ChatGPT benzeri bir chatbot’unu sunmasa bile, yeni AI özellikleriyle kullanıcı deneyimini artırmayı planlıyor.

Apple ’ın iOS 18 ile gelecek yapay zeka özellikleriyle ChatGPT ’ye ihtiyacı kalmayabilir

Apple’ın “Project Greymatter” adı altında geliştirdiği yapay zeka araçları, iOS 18, iPadOS 18 ve macOS 15 ile kullanıcılara sunulacak. Bloomberg’e göre, bu araçlar kullanıcıların günlük yaşamlarını kolaylaştıracak birçok yenilik içerecek. İşte bu yeniliklerden bazıları:

Sesli notları yazıya dökme

Fotoğrafları düzenleme ve rötuşlama

Spotlight aramalarını hızlandırma ve daha güvenilir hale getirme
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Safari web aramalarını geliştirme

E-posta ve mesajlara yanıt önerileri sunma

Siri ile daha doğal etkileşimler

Apple Watch’ta daha gelişmiş Siri desteği

Kullanıcıların mesajlaşırken anında AI ile emoji oluşturma

Kaçırılan bildirimler ve bireysel mesajlar için akıllı özetler sunma

Web sayfaları, haberler, belgeler ve diğer medya türlerini özetleme

Bu özellikler halihazırda genAI kullanan kullanıcılar için sıkıcı görünebilir, ancak Apple’ın geniş kullanıcı tabanına hitap ettiğini düşünürseniz büyük bir etki yaratması mümkün.

Apple’ın genAI alanında iki önemli avantajı bulunuyor. Birincisi, iOS 18, iPadOS 18 ve macOS 15’in piyasaya sürülmesiyle birlikte milyonlarca iPhone, iPad ve Mac kullanıcısına aynı anda erişim sağlayacak olması. Bu, Apple ’ın ChatGPT gibi rakipler karşısında yapay zeka teknolojilerinde büyük bir oyuncu olma potansiyelini artırıyor.

İkincisi, Apple’ın gizlilik konusundaki güçlü duruşu. Apple, tüm genAI özelliklerini cihaz üzerinde çalıştırmayı planlıyor. Bulut işlemeye ihtiyaç duyulduğunda ise veriler Apple’ın kendi sunucularına iletilecek. Apple, M-serisi çiplerinin güvenlik özelliklerini vurgulayarak kullanıcıların verilerini koruyacağını taahhüt ediyor.

Apple, kendi ChatGPT benzeri bir chatbot sunmasa da kullanıcıların bu tür bir işlevselliğe ihtiyaç duyduğunu kabul ediyor. Bloomberg haberine göre Apple-OpenAI ortaklığı WWDC 2024’te resmi olarak duyurulacak. Apple ayrıca Google ile de olası Gemini entegrasyonu için çalışmalar yürütüyor. Bu, Apple’ın ChatGPT’ye alternatif bir çözüm sunma çabasının bir parçası.

(Kaynak:shiftdelete.net)

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