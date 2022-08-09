AÖL kayıtları ne zaman? 2022-2023 AÖL kayıt tarihleri:
Eğitim hayatlarını Açık Öğretim Lisesi'nde sürdürmek isteyenler 2022-2023 dönemi kayıt tarihlerini merak ediyor. Peki, AÖL kayıt tarihi belli oldu mu? AÖL kayıt takvimi:
2022-2023 Açık Öğretim Lisesi kayıtlarının ne zaman alınacağı araştırılmaya başlandı. Peki, AÖL kayıtları ne zaman ayın kaçında alınır?
AÖL kayıtları ne zaman? 2022-2023 AÖL kayıt tarihleri:
Eğitim hayatlarını açık lisede sürdürmek isteyenler kayıt takviminin belli olup olmadığını araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı henüz Açık Öğretim Lisesi kayıt tarihlerini açıklamadı. Konu hakkında açıklama geldiğinde haberlerimizde yer vereceğiz.
AÖL kayıtlarında hangi belgeler isteniyor?
a) e-Okulda Kaydı Olan Öğrencilerden;
İlköğretimi tamamlayanlar, Ortaöğretim kurumlarının ara sınıflarından ayrılanlar, Ortaöğretim kurumlarından/bir yükseköğretim kurumundan mezun olanlar ile bir yükseköğretim kurumunda ayrılanlardan;
Açık Öğretim Lisesine kaydının yapılmasını istediğine dair dilekçe,
Ön cepheden ve son altı ay içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf,
T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge istenir
Ayrıca sistem üzerinden alınan kayıt raporunu imzalamaları gerekmektedir. (18 yaşından küçük öğrencilerin kayıt raporu velileri tarafından imzalanacaktır)..