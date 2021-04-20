Koronavirüs salgını kapsamında sınav takvimlerinde yapılan değişiklikler, AÖL 3. döneme ilişkin tarihleri de etkileyip etkilemeyeceği merak ediliyor. Peki, AÖL kayıt yenileme ve ders seçimi başladı mı? AÖL 3. dönem sınavları ne zaman?

AÖL 3. dönem kayıt yenileme ve ders seçimi ne zaman?

2020‐2021 Eğitim Öğretim Yılı Açık Öğretim Lisesi 3. Dönem kayıt yenileme işlemleri 26 Nisan 2021 ‐ 09 Mayıs 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

2020‐2021 Eğitim Öğretim Yılı 3. Dönem Ders Seçme güncelleme işlemleri ise 27 Nisan 2021‐14 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılacak.

2020‐2021 Eğitim Öğretim Yılı 3. Dönem sınav giriş belgelerine sistem üzerinden 30 Haziran 2021 Çarşamba günü ulaşılacağı tahmin ediliyor.

Ancak koronavirüs salgını nedeniyle, söz konusu sınavın takviminde değişiklikler olabileceği tahmin ediliyor.

AÖL 3. dönem sınav tarihleri belli oldu mu?

MEB AÖL 3. dönem sınavlarının 03 Temmuz 2021 ve 04 Temmuz 2021 tarihlerinde uygulanacağını duyurdu. AÖL Sınavın nasıl yapılacağı ise henüz belli değil.

AÖL 3. dönem sınavları nasıl yapılacak?

AÖL sınavlarının nasıl yapılacağına ilişkin henüz MEB tarafından resmi bir açıklama yapılmadı.