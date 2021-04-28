AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır? MEB AÖL 3. dönem yeni kayıt-kayıt yenileme ne zaman?

AÖL 3. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme nasıl yapılacak? AÖL resmi internet sitesinde yer alan AÖL 3. dönem kayıt yenileme bilgilerine göre;

1) Açık Öğretim Lisesi 2020-3. Dönemi kayıt yenileme ve yeni kayıt işlemleri 26 Nisan Pazartesi günü başlayıp 10 Mayıs Pazartesi günü mesai bitiminde sona erecektir.

2) Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrencilerden 2 Temmuz 2004 (dahil) ve öncesi doğum tarihliler kayıt yenileyebilecektir.

3) Açık Öğretim Lisesine yeni (ilk) kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerden sadece e-okuldan ilköğretim veya ortaokul mezunu bilgisi veya açık ortaokul mezunu olarak gelenlerin yeni (ilk) kaydı alınacaktır. (Öğrencinin e- okulda ilköğretim veya ortaokul bilgisi olup lise bilgisi de varsa yeni (ilk) kaydı alınmayacaktır.)

4) Yeni (ilk) kayıt olan öğrencilerin, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri aracılığıyla kendilerine ait biyometrik fotoğraflarını sisteme taratmaları gerekmektedir.

5) Öğrencilerin Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemine girerek adres bilgileri sekmesi altından adres ve telefon numaralarını güncellemeleri gerekmektedir.

6) Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinden Açık Öğretim Lisesine geçiş (nakil) yapacak öğrencilerden e- okulda bilgisi olan öğrenciler hariç olmak üzere, ilk kayıt evrağına göre sistemde tasdikname-öğrenim durum belgesi veya ilköğretim-ortaokul mezuniyet belgesi veya yurtdışı denklik belgesi taralı olmayanların geçişleri engellenecektir. Bu durumdaki öğrencilerin ilgili belgelerini sisteme tarattırmaları gerekmektedir. Belgeler sistemde ilgili alana tarandiktan sonra geçiş (nakil) işlemi yapılacaktır.

7) Cezaevinde bulunan öğrencilerin haziran ayında yüzyüze yapılacak olan 2020-1. Dönem sınav bilgileri Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne teslim edildiği için cezaevinde görevli öğretmenlerin son dönemi 2020-1 olan ve özel durumu "tutuklu veya hükümlü" olan bu öğrenciler için yapacakları cezaevi bilgisi değişiklikleri, gönderilen sınav bilgilerinde değişiklik oluşturmayacaktır.

8) 7. maddede belirtilen öğrenci grubu ile sistemde özel durumu "tutuklu veya hükümlü" olan öğrencilerin 2020-3. Dönem kayıt yenilemeleri yapılmayacaktır. Bu sebeple özel durumu tutuklu veya hükümlü öğrencilerin özel durumlarının cezaevinde görevli öğretmenler tarafından güncellenmesi gerekmektedir.

9) Özel durumu tutuklu veya hükümlü iken kayıt yenileme süreci içerisinde dışarı çıkan öğrencilerden 2020-3. Dönem için kayıt yenilemek isteyenlerin özel durumlarını değiştirerek kayıtlarını yeniletmeleri gerekmektedir.

10) Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sisteminde "Öğrenci Durumu: “İncelemeye alınmış öğrenci" olan öğrencilerimizin kayıt yenileme ücreti yatırmaları sistem tarafından engellenmiştir. Bu durumdaki öğrencilerimiz kayıt yenileme tarihleri içerisinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine başvurarak inceleme durumlarının kaldırılmasını talep etmeleri gerekmektedir.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri öğrenci taleplerini açık lise e-posta adresine gönderecektir. Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü tarafından talepler incelenerek, talebi uygun görülen öğrencilerin inceleme durumları kaldırılacaktır. İnceleme durumları kaldırılan öğrenciler kayıt yenileme ücretini yatırarak kayıtlarını yenileyebilecektir.

11. 2020-3. Dönemde Açık öğretim Lisesine yeni (ilk) kayıt olacak öğrencilerden ortaokul veya ilköğretim mezuniyet bilgisi e-Okuldan gelenlerin kayıtları şahsen müracaat etmelerine gerek kalmaksızın Halk Eğitimi Merkezlerimiz tarafından yapılacaktır.

Ancak; bu durumdaki öğrencilerin yeni(ilk) kayıt işlemlerinin yapılması için Halk Eğitimi Merkezlerine mail, faks vb. iletişim araçları aracılığı ile yeni kayıt isteğine dair dilekçelerini ulaştırmaları gerekmektedir. (Öğrenci 18 yaşından küçükse ayrıca velisinin de talebi gerekmektedir). İlk (yeni) kayıt olmak için mail, faks vb. iletişim araçları ile müracaat eden öğrencilerimizin kayıtlarını takip etmeleri ve ilk (yeni) kayıt kılavuzunda belirtilen hususlar doğrultusunda işlemlerini yürütmeleri gerekmektedir.

12. Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı olup;

a- Gazi/gazi eşi, çocuğu, anne veya babası,

b- Şehit eşi, çocuğu, anne - babası veya kardeşi,

c- İstiklal madalyası sahibi/şeref aylığı sahibi,

ç- % 40 ve üzeri engelli (özel eğitim) olan öğrencilerimizin kayıt yenileme işlemleri; öğrencilerimizin ilan edilen kayıt yenileme tarihleri arasında, mesai saatleri içinde kayıt yenileme işleminin yapılmasına ilişkin talep dilekçelerini, mail, faks vb. iletişim araçları aracılığı ile Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine ulaştırmaları durumunda öğrencilerimizin şahsen müracaat etmelerine gerek kalmaksızın Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından, dilekçe gönderdikleri her dönem için, kayıt yenileme işlemleri yapılacaktır.

13. Kayıt yeniletmek için mail, faks vb. iletişim araçları ile müracaat eden öğrencilerimizin kayıtlarını takip etmeleri ve Kayıt Yenileme Kılavuzunda belirtilenler hususlar doğrultusunda işlemlerini yürütmeleri gerekmektedir.

14. Özel durumu olan öğrencilerimizin geçerli belgelerinin bir örneğinin Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü arşivinde ve sisteminde taralı olması gerekmektedir.

AÖL 3. dönem yeni kayıt, kayıt yenileme ücreti ne kadar?

Kayıt yenileme ücreti 50 TL olup kayıt yenileyecek ve yeni (ilk) kayıt yaptıracak öğrencilerin bu ücreti anlaşmalı bankalara ( T.C. Ziraat Bankası Türkiye Halk Bankası veya Türkiye Vakıflar Bankası) yatırması gerekmektedir.