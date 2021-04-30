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Eğitim AÖL ders seçimi süresi ne zaman bitecek?
Eğitim

AÖL ders seçimi süresi ne zaman bitecek?

AÖL ders seçimi süresi ne zaman bitecek? sorusu araştırılıyor. Öğrenciler 'AÖL kayıt yenileme ne zaman?' ve 'MEB Açık Lise 3. dönem sınavları 2021 ne zaman?' Sorularına yanıt arıyor. İşte AÖL 3. dönem kayıt yenileme ders seçimi süresi...

Yeniakit Publisher
2021-04-30 16:11:00 -
AÖL ders seçimi süresi ne zaman bitecek?

AÖL 3. dönem ders seçimleri devam ediyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla illere gönderilen yazıda, açık öğretim okullarının 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 1 ve 2. dönem sınavlarının çevrim içi yapıldığı belirtildi ve 3. dönem sınavlarında da aynı uygulamanın devamı yönünde karar alındı. Peki, AÖL ders seçimi süresi ne zaman bitecek?

AÖL ders seçimi süresi ne zaman bitecek?

2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 3. dönem sınavları için ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 26 Nisan 2021'de başladı. 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulaması olacağından ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerine bu tarihler arasında ara verilecek.

İlk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri sokağa çıkma yasağının bittiği 17 Mayıs 2021'den 11 Haziran 2021'e kadar yapılabilecek.

AÖL sınavları ne zaman?

Kovid-19 salgınında vaka sayılarındaki artış nedeniyle açık öğretim okullarının 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 3. dönem sınavlarının 3 Temmuz 2021 tarihi saat 09.30'dan 7 Temmuz 2021 tarihi saat 23.59'a kadar çevrim içi olarak yapılması uygun görüldü.

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