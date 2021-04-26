  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim AÖL 3. dönem yeni kayıt nasıl yapılır? 3. dönem AÖL kayıt yenileme ne zaman?
Eğitim

AÖL 3. dönem yeni kayıt nasıl yapılır? 3. dönem AÖL kayıt yenileme ne zaman?

AÖL 3. dönem kayıt yenileme ne zaman başlıyor? Milli Eğitim Bakanlığı AÖL 1. ve 2. dönem sınavları gerçekleştirilmesi sonrası AÖL okuyan öğrenciler AÖL 3. dönem sınav takvimi de merak edilir oldu. MEB AÖL 3. dönem kayıt yenileme ile AÖL 3. dönem sınav tarihini açıkladı. Peki AÖL 3. dönem kayıt yenileme ne zaman başlıyor, AÖL 3. dönem ilk kayıt ne zaman yapılacak? işte detaylar.

Yeniakit Publisher
2021-04-26 14:51:00 - 2021-04-26 15:00:07
AÖL 3. dönem yeni kayıt nasıl yapılır? 3. dönem AÖL kayıt yenileme ne zaman?

MEB, Açık Öğretim Lisesi (AÖL)  2020-3. Dönemi kayıt yenileme ve yeni kayıt işlemleri 26 Nisan Pazartesi günü başlayıp 10 Mayıs Pazartesi günü mesai bitiminde sona erecektir. Açık Öğretim Lisesinde ders geçme sistemi vardır. Sınavına girdiğiniz derslerden geçtiğiniz takdirde o dersin kredisini almış olursunuz. Peki AÖL kayıt yenileme nasıl yaıpılır? İşte AÖL kayıt yenileme işlemi hakkında merak edilen bazı bilgiler...

AÖL 3. dönem yeni kayıt nasıl yapılır?

İl ve ilçelerde bulunan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri öğrencilik durumu " Silik, Donuk veya Aktif " olan öğrencilerimizden kayıt yenileme sınav bedelini anlaşmalı bankalara yatırmış öğrencilerimizin kayıt yenileme işlemleri sistem tarafından otomatik olarak yapılmaktadır. Bu öğrencilerimizin kayıt yenileme işlemlerini tamamlatmak için Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine müracaat etmelerine gerek yoktur. Otomatik kayıt yenileme işlemi için ilan edilen kayıt yenileme tarihleri arasında her gün mesai bitiminden sonra Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi çalıştırılmaktadır.

Sistemin çalıştırıldığı saate kadar kayıt yenileme ücretini anlaşmalı bankalara yatıran öğrencilerimizin öğrencilik durumları sistem üzerinden "Aktif" yapılarak kayıt yenileme işlemi tamamlanmaktadır. Kayıt yenileme işlemi tamamlanan öğrencilerimizin öğrenci numarası ve şifrelerini kullanarak sisteme giriş yapıp ilan edilen kayıt yenileme tarihleri arasında sınavına girecekleri dersleri seçmeleri ve diğer bilgilerini güncellemeleri gerekmektedir.

Açık Öğretim Lisesi Yurtdışı Programında kayıt yenileme yaptırmak isteyen öğrenciler (Batı Avrupa programı hariç); Açık Öğretim Lisesi Yurtdışı Programı kapsamında, Suudi Arabistan (Medine, Cidde, Riyad), Kuveyt, Azerbaycan, İran ve KKTC başkentlerinde bulunan irtibat bürolarından kayıt yenileme işlemlerini yaptırabilir.

aöl ders seçimi 

aöl ders seçimi

aöl ders seçimi

aöl ders seçimi

aöl ders seçimi 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
FETÖ'nün en kritik ismi mason çıktı!
Gündem

FETÖ'nün en kritik ismi mason çıktı!

FETÖ'nün "belediyeler imamı" olarak tanınan Erkan Karaarslan mason çıktı.
İngiliz gazetesi KKTC bombasını patlattı
Dünya

İngiliz gazetesi KKTC bombasını patlattı

İngiltere'de yayımlanan The Sunday Express gazetesi İngiltere hükümetinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni bağımsız bir ülke olarak 'resmen'..
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Biden açıklaması: Zaman içinde cevap verilecek
Gündem

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Biden açıklaması: Zaman içinde cevap verilecek

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını sözde 'Ermeni Soykırımı' olarak tanımlamasına ilişkin değerlendirmele..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay