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Eğitim AÖL 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak?
Eğitim

AÖL 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak?

AÖL sınav tarihleri açık lise okuyan öğrencilerin gündeminde bulunuyor. Diğer taraftan ise öğrenciler kayıt yenileme ile ilgili detayları merak ediyorlar. AÖL 3.dönem sınavları ne zaman, hangi tarihte 2021? Açık Lise AÖL kayıt yenileme tarihleri açıklandı mı? İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2021-04-21 20:50:00 -
AÖL 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak?

Lise eğitimine açıktan devam eden öğrenciler, Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem sınavları için geri sayıma başladı. Sınava katılım sağlayacak öğrenciler, bir yandan sınava hazırlanırken bir yandan da AÖL sınavı ile ilgili bilgileri araştırıyor. Peki, AÖL 3. dönem sınavları ne zaman?

AÖL 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak?

2020‐2021 Eğitim Öğretim Yılı Açık Öğretim Lisesi 3. Dönem kayıt yenileme işlemleri 26 Nisan 2021 ‐ 09 Mayıs 2021 arasında,

2020‐2021 Eğitim Öğretim Yılı 3. Dönem Ders Seçme güncelleme işlemleri ise 27 Nisan 2021‐14 Mayıs 2021 tarihleri arasında,

2020‐2021 Eğitim Öğretim Yılı 3. Dönem sınav giriş belgeleri sistem üzerinden 30 Haziran 2021 Çarşamba günü erişilmesi bekleniyor.

Ancak ülkemizde ve dünyada etkisini sürdüren korona virüs salgını nedeniyle, söz konusu sınavın takviminde değişiklikler meydana gelebilir.

Bu kapsamda bilgiler netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.

MEB AÖL 3. dönem sınavlarının 03 Temmuz 2021 Cumartesi ve 04 Temmuz 2021 Pazar günleri yapılacağını açıklandı. Sınavın nasıl yapılacağı ise henüz belli değil.

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