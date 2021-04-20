Lise eğitimine açıktan devam eden öğrenciler, Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem sınavları için geri sayıma başladı. Sınava katılım sağlayacak öğrenciler, bir yandan sınava hazırlanırken bir yandan da AÖL sınavı ile ilgili bilgileri araştırıyor. Peki, AÖL 3. dönem sınavları ne zaman

AÖL 3. dönem sınavları ne zaman?

AÖL 3.dönem sınavlarının temmuz ayında yapılması bekleniyor. Koronavirüs salgını nedeniyle ise AÖL sınav tarihlerinde değişiklik yaşanabilir. AÖL 3.dönem sınav tarihleri ile ilgili yeni detaylar geldiği zaman ayrıntılar haberde yer alacak.

AÖL kayıt yenileme işllemleri ne zaman başlıyor?

2020‐2021 Eğitim Öğretim Yılı Açık Öğretim Lisesi 3. Dönem kayıt yenileme işlemleri 26 Nisan 2021 ‐ 09 Mayıs 2021 arasında,

2020‐2021 Eğitim Öğretim Yılı 3. Dönem Ders Seçme güncelleme işlemleri ise 27 Nisan 2021‐14 Mayıs 2021 tarihleri arasında,

2020‐2021 Eğitim Öğretim Yılı 3. Dönem sınav giriş belgeleri sistem üzerinden 30 Haziran 2021 Çarşamba günü erişilmesi bekleniyor.

Ancak ülkemizde ve dünyada etkisini sürdüren korona virüs salgını nedeniyle, söz konusu sınavın takviminde değişiklikler meydana gelebilir.

Bu kapsamda bilgiler netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.

2020‐2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

MEB AÖL 3. dönem sınavlarının 03 Temmuz 2021 Cumartesi ve 04 Temmuz 2021 Pazar günleri yapılacağını açıklandı. Sınavın nasıl yapılacağı ise henüz belli değil.