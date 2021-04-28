AÖL 3. dönem kayıt yenileme ne zaman sona erecek?
Lise eğitimini açıktan tamamlamak isteyen öğrenciler, birçok sorunun yanıtını arıyor. AÖL öğrencileri, kayıt yenileme sürecine ilişkin detayları merak ediyor. 26 Nisan tarihinde başlayan kayıt yenileme sürecinin ne zaman sona ereceği merak konusu oldu. Peki, AÖL 3. dönem kayıt yenileme ne zaman sona erecek? AÖL 3. dönem sınavları ne zaman?
2020‐2021 Eğitim Öğretim Yılı Açık Öğretim Lisesi 3. dönem kayıt yenileme işlemlerine dair birçok sorunun yanıtı aranıyor. 26 Nisan tarihinde başlayan AÖL 3. dönem kayıt yenileme sürecinin ne zaman sona ereceği merak edilirken AÖL sınav tarihleri de merak konusu oldu.
AÖL 3. dönem sınav tarihleri belli mi?
MEB AÖL 3. dönem sınavları 03 Temmuz 2021 ve 04 Temmuz 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
AÖL 3. dönem kayıt yenileme ne zaman sona erecek?
Açık Öğretim Lisesi 3. Dönemi kayıt yenileme ve yeni kayıt işlemleri 26 Nisan tarihinde başlayıp 10 Mayıs Pazartesi günü mesai bitiminde tamamlanacak.
Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrencilerden 2 Temmuz 2004 (dahil) ve öncesi doğum tarihliler kayıt yenileyebilecek.