AÖL 3. dönem kayıt yenileme başladı mı?
Açıktan lise eğitimlerini devam ettiren öğrenciler, MEB Açık Öğretim Lisesi 3. dönem kayıt yenileme tarihlerini araştırmaya başladı. Bunun yanı sıra Açık Öğretim Lise öğrencileri ders seçme işlemlerini ve sınav tarihlerine ilişkin aramalarını da genişletti. Peki, AÖL 3. dönem kayıt yenileme başladı mı? AÖL ders seçme ve güncelleme işlemleri ne zaman? AÖL 3. Dönem sınavları ne zaman?
MEB örgün eğitimde üçüncü dönem dersleri başlarken Açık Öğretim Lise öğrencileri de AÖL 3. Dönem eğitimlerine ilişkin gelişmeleri araştırmaya başladı.
AÖL 3. dönem kayıt yenileme başladı mı?
2020‐2021 Eğitim Öğretim Yılı Açık Öğretim Lisesi 3. Dönem kayıt yenileme işlemleri 26 Nisan 2021 ‐ 09 Mayıs 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
2020‐2021 Eğitim Öğretim Yılı 3. Dönem Ders Seçme güncelleme işlemleri ise 27 Nisan 2021‐14 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılacak.
2020‐2021 Eğitim Öğretim Yılı 3. Dönem sınav giriş belgelerine sistem üzerinden 30 Haziran 2021 Çarşamba günü ulaşılacak.
Söz konusu bu tarihlerde koronavirüs salgını nedeniyle değişiklikler meydana gelebilir.
MEB AÖL 3. Dönem sınavları ne zaman?
MEB AÖL 3. dönem sınavlarının 03 Temmuz 2021-04 Temmuz 2021 tarihlerinde yapılacağını duyurdu.
MEB AÖL 3. Dönem sınavları nasıl yapılacak?
Söz konusu sınavların nasıl yapılacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.