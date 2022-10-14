AÖL 2022 2023 kayıt yenileme: AÖL sınavları ne zaman, ayın kaçında ve hangi gün? 2022-2023 Eğitim yılı 1. Dönem ve AÖL sınav tarihleri ve sınav takvimi

Açık Öğretim Lisesinde eğitim gören binlerce kişi AÖL sınav tarihleri için araştırma yapıyor. Kayıtlarını tamamlayanların gündeminde sınav tarihleri ile sınavın nasıl yapılacağı bilgisi yer alırken bilindiği üzere ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 14 Ekim 2022 Cuma günü son buldu. Peki; AÖL sınavları ne zaman? 2022 2023 MEB Açık Lise AÖL sınav tarihleri ve sınav takvimi

AÖL KAYIT YENİLEME BİTTİ Mİ?

Açık Öğretim Lisesi 2022 1. dönem kayıt yenileme işlemleri sona erdi. Gerekli işlemler, 22 Ağustos - 14 Ekim tarihleri arasında tamamlandı.

AÖL KAYIT YENİLEME İÇİN SON TARİH 14 EKİM!

Açık Öğretim Lisesine ilk kez kayıt yaptıracak veya kayıt yenileyecek öğrenciler için sona yaklaşıldı. Kayıt yenileme işlemleri 22 Ağustos-14 Ekim tarihleri arasında tamamlanacak. Bu tarihten itibaren yapılan başvurular geçersiz sayılacak. AÖL kayıt yenileme ücreti 50+5 TL olurken ilk kez kayıt yaptıracak adaylardan ise 50+10 TL ücret alınacak. Kayıt yenileme ücreti anlaşmalı bankaların internet bankacılığı yöntemiyle yatırılabilir.

AÖL SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığının yayınladığı 2022-2023 eğitim öğretim yılı iş takvimine göre Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınavları Aralık ayında gerçekleştirilecek. Açık Öğretim Lisesi 2022-2023 Eğitim yılının sınav takvimi henüz açıklanmadı. Yayınlanan takvimde sınavın tam günü ve saati duyurulmadı. Kayıt yenileme işlemlerinin sona ermesi sonrası detaylı takvimin ilan edilmesi bekleniyor.

Konuya ilişkin gelişme olduğunda haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

AÖL SINAVLARI ONLİNE MI YÜZ YÜZE Mİ OLACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan takvimde AÖL 1. dönem sınavlarının online olarak internet üzerinden yapılacağını duyurdu. Açık Lise, online sınavlar AÖK Bilgi Yönetimi sistemi üzerinden düzenlenmektedir. Sınavlarda öğrencilere 20 sorudan oluşan çoktan seçmeli sorular yöneltilirken bu soruların yanıtlanması için 25 dakika sınav süresi verilir. Sınav değerlendirme işlemleri 100 puan üzerinden gerçekleştirilir.

AÇIK LİSE MEZUNİYET ŞARTLARI NELER?

Milli Eğitim Bakanlığı, geçtiğimiz eğitim yılında mezuniyet şartlarında değişikliğe gitti. 18 yaş ve üstü öğrencilerin ders gördüğü toplam dönem sayısı 5'e çekildi. 18 yaş ve altı öğrencilerde ise en az 8 veya üzeri olması bekleniyor. Bakanlığa bağlı Açık Liselerden mezun olabilmek için toplam kredinin en az 170 olması, ortak derslerin başarıyla tamamlanması ve Açık Öğretim Lisesinde en az bir dönem sınava girmiş olma şartı aranacak.

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