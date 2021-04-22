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Eğitim AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?
Eğitim

AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 Açık Öğretim Fakültesi AÖF sınav sonuçları tarihi için bekleyiş sürüyor. 10 Nisan'da başlayan bahar dönemi ara sınavlar 19 Nisan tarihinde sona erdi. Peki, AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yeniakit Publisher
2021-04-22 21:23:00 -
AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili açıklamalar yakından takip ediliyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi vize sınavlarına giren adaylar heyecanla sonuçlarını beklemeye başladılar. AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF online sınavları 19 Nisan'da sona erecek. Güz dönemi final sınavları da online olarak yapılmıştı. Sınav sonuçları sınavların sona erdiği tarihten itibaren 4-5 gün sonra erişime açılmıştı. Bahar Dönemi ara sınavların da 19 Nisan tarihinden sonra bir hafta içinde açıklanması ön görülüyor.

AÖF sınav tarihleri

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 29 - 30 Mayıs 2021

Yaz Okulu Sınavı 08 Ağustos 2021

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