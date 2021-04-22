AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili açıklamalar yakından takip ediliyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi vize sınavlarına giren adaylar heyecanla sonuçlarını beklemeye başladılar. AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF online sınavları 19 Nisan'da sona erecek. Güz dönemi final sınavları da online olarak yapılmıştı. Sınav sonuçları sınavların sona erdiği tarihten itibaren 4-5 gün sonra erişime açılmıştı. Bahar Dönemi ara sınavların da 19 Nisan tarihinden sonra bir hafta içinde açıklanması ön görülüyor.

AÖF sınav tarihleri

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 29 - 30 Mayıs 2021

Yaz Okulu Sınavı 08 Ağustos 2021