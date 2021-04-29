Herhangi bir üniversitede örgün veya açıköğretim fakültesinde mevcut öğrenci veya mezun olunduysa üniversite sınavına girmeye gerek kalmadan açıköğretim bölümlerine kaydolma hakkı bulunmaktadır.

Bunun üzerine birçok üniversite öğrencisi, sınavsız ikinci üniversite kayıtları için tarih araştırmalarına başladı. Peki, AÖF sınavsız ikinci üniversite kayıtları başladı mı? AÖF sınavsız ikinci üniversite kayıtları ne zaman?

AÖF sınavsız ikinci üniversite kayıtları başladı mı?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2021-2022 yılı Sınavsız İkinci Üniversite kayıtları ağustos ayında başlayacak. Söz konusu kayıt işlemleri ekim ayına kadar yapılabilecek.

Geçtiğimiz yıl söz konusu başvuru ve kayıt işlemleri 31 Ağustos 2020 tarihinde başlayıp 29 Ekim 2020 tarihinde tamamlanmıştı.