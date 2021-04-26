AÖF sınav sonucu ekranı | AÖF bahar dönemi sonuçları açıklandı mı?
AÖF sınav sonucu öğren | AÖF 2020-2021 bahar yarıyılı ara sınav sonuçları açıklandı. Peki, AÖF sonuçları nasıl nereden öğrenilir?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi ara sınav sonuçları açıklandı. Peki, AÖF sınav sonuçları nasıl öğrenilir?
AÖF sınav sonucu ekranı | AÖF bahar dönemi sonuçları açıklandı mı?
AÖF öğrencileri 10,11,12 ve 17,18,19 Nisan tarihlerinde AÖF ara sınavlarını online olarak tamamladı. Sınav itiraz süreci ise 22 Nisan'da tamamlandı. Merakla beklenen sonuçlar ise bugün açıklandı. AÖF web sitesine üniversite hesabınız ya da E devlet üzerinden giriş yapabilirsiniz.
AÖF finalleri ne zaman?
AÖF bahar yarıyılı dönem sonu sınavları 29-30Mayıs tarihlerinde yapılacak. Yaz okulu sınavı ise 8 Ağustos 2021 tarihinde gerçekleşecek.