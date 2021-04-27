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Eğitim AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı
Eğitim

AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı

2021 AÖF sınav sonuçları merakla bekleniyordu. Gözler ise Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nden gelecek açıklamadaydı. Beklenen AÖF bahar dönemi vize sınav sonuçları ise erişime açıldı. AÖF sınav sonucu nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, Anadolu Üniversitesi AÖF sonucu sorgulama sayfası...

Yeniakit Publisher
2021-04-27 19:55:00 -
AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı

Büyük bir merakla beklenen AÖF sınav sonuçları bugün açıklandı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından yapılan açıklamada, AÖF sınav sonucu sorgulama ekranının erişime açıldığı bildirildi. İşte AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı...

AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı

Anadolu üniversitesi, İşletme, İktisat ve Açıköğretim Fakülteleri bahar dönemi vize sınav sonuçları açıklandı. Pandemi nedeniyle online olarak gerçekleştirilen AÖF sınavları geçtiğimiz günlerde sona ermişti. Vize sınavlarına katılan öğrenciler sonuçları aof.anadolu.edu.tr adresi üzerinden öğrenci giriş bilgileriyle öğrenebilecek.

AÖF SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

AÖF sınav geçme notu kaç?

84 – 100 AA 4,00 Geçti

77 – 83 AB 3,70 Geçti

71 – 76 BA 3,30 Geçti

66 – 70 BB 3,00 Geçti

61 – 65 BC 2,70 Geçti

56 – 60 CB 2,30 Geçti

50 – 55 CC 2,00 Geçti

46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti

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