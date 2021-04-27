AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı
2021 AÖF sınav sonuçları merakla bekleniyordu. Gözler ise Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nden gelecek açıklamadaydı. Beklenen AÖF bahar dönemi vize sınav sonuçları ise erişime açıldı. AÖF sınav sonucu nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, Anadolu Üniversitesi AÖF sonucu sorgulama sayfası...
Büyük bir merakla beklenen AÖF sınav sonuçları bugün açıklandı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından yapılan açıklamada, AÖF sınav sonucu sorgulama ekranının erişime açıldığı bildirildi. İşte AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı...
AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı
Anadolu üniversitesi, İşletme, İktisat ve Açıköğretim Fakülteleri bahar dönemi vize sınav sonuçları açıklandı. Pandemi nedeniyle online olarak gerçekleştirilen AÖF sınavları geçtiğimiz günlerde sona ermişti. Vize sınavlarına katılan öğrenciler sonuçları aof.anadolu.edu.tr adresi üzerinden öğrenci giriş bilgileriyle öğrenebilecek.
AÖF SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
AÖF sınav geçme notu kaç?
84 – 100 AA 4,00 Geçti
77 – 83 AB 3,70 Geçti
71 – 76 BA 3,30 Geçti
66 – 70 BB 3,00 Geçti
61 – 65 BC 2,70 Geçti
56 – 60 CB 2,30 Geçti
50 – 55 CC 2,00 Geçti
46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti
40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti
33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti