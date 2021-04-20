Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? Açıköğretim 2021 AÖF bahar dönemi sınav sonuçları için bekleyiş sürüyor. Peki, AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

Anadolu Üniversitesi tarafından 10, 12 Nisan tarihlerinde 2 ve 6 yarıyıl dersleri, 18-19 Nisan tarihlerinde ise 4, 8'ince yarıyıl sınavları tamamlanıyor. Anadolu Üniversitesi bahar dönemi ara sınav sonuçları anadolu.edu.tr adresinden e-devlet veya öğrenci şifresiyle giriş yapılarak sorgulanabilecekken AÖF sınav sonuçları açıklanma tarihi henüz belli olmadI.

AÖF sınav sonuçları açıklanma tarihi henüz belli olmadı. Konuya ilişkin net bilgi gelince haberimizde yer alacaktır.

Anadolu Üniversitesi bahar dönemi 4 ve 8. yarıyıl dersleri sınavları 17-18-19 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek. Bu sınavların tamamlanmasının ardından sınav sonuçlarının 5 gün içerisinde erişime açılması bekleniyor.

Sınav sonuçları anadolu.edu.tr adresinden e-devlet veya öğrenci şifresiyle giriş yaparak sorgulayabilirsiniz.