  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Eğitim

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF sınav sonuçları, sınava giren öğrenciler tarafından yoğun ilgi görüyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi sınavları online olarak düzenleniyor. AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yeniakit Publisher
2021-04-20 22:25:00 -
AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? Açıköğretim 2021 AÖF bahar dönemi sınav sonuçları için bekleyiş sürüyor. Peki, AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

Anadolu Üniversitesi tarafından 10, 12 Nisan tarihlerinde 2 ve 6 yarıyıl dersleri, 18-19 Nisan tarihlerinde ise 4, 8'ince yarıyıl sınavları tamamlanıyor. Anadolu Üniversitesi bahar dönemi ara sınav sonuçları anadolu.edu.tr adresinden e-devlet veya öğrenci şifresiyle giriş yapılarak sorgulanabilecekken AÖF sınav sonuçları açıklanma tarihi henüz belli olmadI. 

AÖF sınav sonuçları açıklanma tarihi henüz belli olmadı. Konuya ilişkin net bilgi gelince haberimizde yer alacaktır.

Anadolu Üniversitesi bahar dönemi 4 ve 8. yarıyıl dersleri sınavları 17-18-19 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek. Bu sınavların tamamlanmasının ardından sınav sonuçlarının 5 gün içerisinde erişime açılması bekleniyor.

Sınav sonuçları anadolu.edu.tr adresinden e-devlet veya öğrenci şifresiyle giriş yaparak sorgulayabilirsiniz.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
S. Arabistan'a saldırı son anda engellendi! İran detayı dikkat çekti
Dünya

S. Arabistan'a saldırı son anda engellendi! İran detayı dikkat çekti

Suudi Arabistan'ın Hamis Muşayt kentine düzenlenen bomba yüklü bir insansız hava aracı saldırısı son anda engellendi. Saldırıyı İran destekl..
ABD'li diplomattan çarpıcı Türkiye itirafı
Gündem

ABD'li diplomattan çarpıcı Türkiye itirafı

Güney Kafkasya'daki gelişmeleri değerlendiren ABD'li diplomat Robert Cekuta, "Türkiye bölgede çok önemli bir aktör konumuna geldi" dedi...
Türbede skandal görüntüler çekmişti! Gözaltına alındı
Gündem

Türbede skandal görüntüler çekmişti! Gözaltına alındı

Adana'da Çoban Dede Türbesi'nde sosyal medya videosu çekerek paylaşan Hazar Ş. Mardin'in Midyat ilçesinde gözaltına alındı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay