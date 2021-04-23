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Eğitim AÖF sınav sonuçları açıklandı mı 2021?
Eğitim

AÖF sınav sonuçları açıklandı mı 2021?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri AÖF sınav sonuçları sorgulamalarını sürdürüyor. Başvuruların ardından gözler Açıköğretim Fakültesi sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Güz dönemi sınavlarında olduğu gibi bahar dönemi ara sınavlarını da online olarak gerçekleştiren öğrenciler ilgili kurumun resmi sitesinden açıklama bekliyor. Peki, AÖF sınav sonuçları açıklandı mı 2021?

Yeniakit Publisher
2021-04-23 19:04:00 -
AÖF sınav sonuçları açıklandı mı 2021?

AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun cevabı merak ediliyor. AÖF bahar dönemi sınavları online bir şekilde gerçekleştirildi. AÖF sınavları bittikten sonra ise sınav sonuçlarının açıklanması bekleniyor. Peki AÖF sınav sonuçları ne zaman belli olur?

AÖF sınav sonuçları ne zaman belli olur?

Anadolu Üniversitesi öğrencileri AÖF sınav sonuçları ile ilgili son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. Son olarak öğrenciler sınav sonuçlarını anadolu.edu.tr üzerinden T.C kimlik numarası ve şifresiyle sorgulayabileceği bilinirken Kurum tarafından yapılan açıklamada, 'Sınav sonuçları sınavla ilgili tüm süreçler tamamlandığında açıklanacaktır. Sonuçlar ile ilgili duyurular için kurumsal sosyal medya hesaplarımız ile web sitemizi takip edebilirsiniz.' denildi.

AÖF sınav sonuçları açıklanma tarihi henüz belli olmadı. Konuya ilişkin net bilgi gelince haberimizde yer alacaktır.

Kurum tarafından yapılan açıklamada, 'Sınav sonuçları sınavla ilgili tüm süreçler tamamlandığında açıklanacaktır. Sonuçlar ile ilgili duyurular için kurumsal sosyal medya hesaplarımız ile web sitemizi takip edebilirsiniz.' denildi.

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