AÖF sınav sonuçları 2021 AÖF ders geçme notları
AÖF bahar dönemi sınavları 10-11-12 Nisan ve 17-18-19 Nisan 2021 tarihleri gerçekleştirildi. AÖF bahar dönemi sınavlarına ilişkin itirazlar ise 22 Nisan’da sona erdi. AÖF sınav takviminin tamalanmasıyla birlikte AÖF bahar dönemi sınavlarına girenler AÖF sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyordu. Son dakika gelişmesine göre, AÖF bahar dönemi sınav sonuçları açıklandı.
Binlerce AÖF öğrencisinin beklediği bahar dönemi sınav sonuçları açıklandı. Öğrenciler sonuçlarını Anadolu Üniversitesi sayfasından girecekleri e-devlet şifreleri ile görüntüleyebilecekler.
2020-2021 Bahar Yarıyılı Ara Sınav Sonuçlarına https://aof.anadolu.edu.tr adresindeki Öğrenci Otomasyonu üzerinden erişebilirsiniz.
AÖF sınav geçmişti notları kaç?
84 – 100 AA 4,00 Geçti
77 – 83 AB 3,70 Geçti
71 – 76 BA 3,30 Geçti
66 – 70 BB 3,00 Geçti
61 – 65 BC 2,70 Geçti
56 – 60 CB 2,30 Geçti
50 – 55 CC 2,00 Geçti
46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti
40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti
33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti