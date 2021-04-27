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Eğitim AÖF sınav sonuçları 2021 AÖF ders geçme notları
Eğitim

AÖF sınav sonuçları 2021 AÖF ders geçme notları

AÖF bahar dönemi sınavları 10-11-12 Nisan ve 17-18-19 Nisan 2021 tarihleri gerçekleştirildi. AÖF bahar dönemi sınavlarına ilişkin itirazlar ise 22 Nisan’da sona erdi. AÖF sınav takviminin tamalanmasıyla birlikte AÖF bahar dönemi sınavlarına girenler AÖF sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyordu. Son dakika gelişmesine göre, AÖF bahar dönemi sınav sonuçları açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-04-27 11:52:00 -
AÖF sınav sonuçları 2021 AÖF ders geçme notları

Binlerce AÖF öğrencisinin beklediği bahar dönemi sınav sonuçları açıklandı. Öğrenciler sonuçlarını Anadolu Üniversitesi sayfasından girecekleri e-devlet şifreleri ile görüntüleyebilecekler.

2020-2021 Bahar Yarıyılı Ara Sınav Sonuçlarına https://aof.anadolu.edu.tr adresindeki Öğrenci Otomasyonu üzerinden erişebilirsiniz. 

AÖF sınav geçmişti notları kaç?

84 – 100 AA 4,00 Geçti

77 – 83 AB 3,70 Geçti

71 – 76 BA 3,30 Geçti

66 – 70 BB 3,00 Geçti

61 – 65 BC 2,70 Geçti

56 – 60 CB 2,30 Geçti

50 – 55 CC 2,00 Geçti

46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti

 

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