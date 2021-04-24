AOF sınav sonuçları 2021 AÖF bahar dönemi vize sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

Anadolu Üniversitesi AÖF sınaç sonuçları son dakika haberi: AÖF sınav sonuçları 2021 açıklandı mı? AÖF Bahar dönemi sınav sonuçları sınava giren Açıköğretim Fakültesi öğrencileri tarafından merak edilip araştırılıyor. AÖF okuyan 1. ve 2. yarıyıl öğrencileri 10-11-12 Nisan’da, 3. ve 4. yarıyıl okuyan öğrenciler ise 17-18-19 Nisan’da girdi. 2021 AÖF bahar dönemi vize sınavlarının bitmesiyle birlikte AÖF öğrencileri, AÖF bahar dönemi sınav sonuçları 2021 ne zaman açıklanır? sorusunu sormakta. İşte detaylar.

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF online sınavları 19 Nisan'da sona erdi. Sonuçların kesin olarak ne zaman açıklanacağı henüz Anadolu Üniversitesi Açıköğeretim Fakültesi tarafından duyurulmadı. Ancak geçmiş tecrübeler göz önünde bulundurulduğunda sınav sonuçlarının en geç 26 Nisan Pazartesi gününe kadar açıklanması bekleniyor. 17-18-19 Nisan tarihlerinde düzenlenen Bahar Yarıyılı Ara Sınav sorularına itirazlar 22 Nisan Perşembe saat 23.59'a kadar Öğrenci Otomasyonunda bulunan Sınav sekmesi üzerinden yapılabildi. Bu tarihten sonra yapılacak itirazlar dikkate alınmayacaktır.