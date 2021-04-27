AÖF mazeret sınavları ne zaman? 2021 AÖF bahar dönemi dönem sonu sınavı ne zaman yapılacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri (AÖF) 2020-2021 Bahar Dönemi Ara Sınavları farklı dönemler için 10-11-12 Nisan ve 17-18-19 Nisan 2021 tarihlerinde düzenlendi. Sınavda her ders için 30 soru ve 40 dakika süre oldu. AÖF bahar yarıyıl ara sınav sonuçları da açıklanmasıyla birlikte AÖF mazeret sınavları ne zaman? sorusu da sorulmaya başlandı. Anadolu Üniversitesi AÖF 2020-2021 sınav takvimine göre, AÖF bütün Ara Sınavlar için Mazeret Sınavları 06-11 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılacak.

AÖF bahar dönemi dönem sonu sınavı ne zaman?

AÖF Dönem Sonu Sınavları (29-30 Mayıs 2021 Açıköğretim-İktisat-İşletme Fakülteleri Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı) 24 Mayıs-05 Haziran 2021 tarihler arasında yapılacak.

AÖF Modüler Eğitim Programı Uygulayan Birimlerde Derslerin Bitimi sınavı 28 Mayıs 2021 tarihinde yapılacak.

AÖF Modüler Eğitim Programı Uygulayan Birimlerde Bütün Ara ve Modül Sınavları için Mazeret Sınavları (Eczacılık Fakültesi) 31 Mayıs - 03 Haziran 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.