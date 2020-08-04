AÖF kayıt yenileme ne zaman? 2021 AÖF kaydı
AÖF kayıt yenileme ne zaman? 2020 AÖF kaydına ilişkin detaylar haberimizin içeriğinde yer alıyor. Milyonlarca Açıköğretim Fakültesi öğrencisinin beklediği tarihlere ilişkin bir açıklama henüz yapılmadı. AÖF kayıt yenileme Ekim ayında gerçekleştirilecek mi? Geçen yıl AÖF kayıt yenileme ne zaman yapıldı?Açık Öğretim Fakültesi kayıt yenileme son dakika haberleri...
Bu yıl içerisinde kayıt yenileme tarihinin son günü olan 28 Şubat 2020 olarak belirlenmişti. Kayıt için İnternet, ATM ve Mobil Bankacılığından saat 23:59’a kadar ödeme işlemlerine izin verildi. Ancak, kayıt yenileme tarihinin son günü provizyon işlemleri nedeni ile saat 22:00’a kadar kredi kartıyla ödeme yapılabilmişti. Kayıt yenileme işlemleri //aof.anadolu.edu.tr adresi üzerinden yapıldı.
Açık Öğretim Fakültesi kayıt yenileme tarihine ilişkin yeni bir bildiri yayınlanmadı. Yapılacak duyurunun ardından, önümüzdeki AÖF kayıt işlemlerinin detayları, haberimizde yer alacaktır.