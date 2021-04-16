AÖF bahar dönemi ara sınavları açıklandı mı?

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) koronavirüs salgını nedeniyle bahar dönemi sınavları online (çevrim içi) ortamda gerçekleştiriliyor. AÖF 2 ve 6. yarıyıl ders sınavları 12 Nisan tarihinde tamamlanırken 4 ve 8. yarıyıl dersleri de 17-19 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

AÖF sınavları iki grup halinde düzenleniyor. İlk grubun sınavları 10-12 Nisan tarihlerinde uygulandu. İkinci grubun sınavları da 17-19 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek. Peki, AÖF bahar dönemi ara sınavları ne zaman açıklanır?

AÖF bahar dönemi ara sınavları ne zaman açıklanır?

AÖF bahar dönemi ara sınavları 19 Nisan tarihinde tamamlanacak. AÖF güz dönemi final sınavları da online (çevrim içi) ortamda uygulanmıştı. Söz konusu sınav sonuçları ise sınavların tamamlandığı tarihten itibaren 4-5 gün sonra açıklanmıştı. Bahar Dönemi ara sınav sonuçları da 19 Nisan tarihinden sonraki bir hafta içinde açıklanacağı bekleniyor.