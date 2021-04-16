  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim AÖF bahar dönemi ara sınavları açıklandı mı?
Eğitim

AÖF bahar dönemi ara sınavları açıklandı mı?

İki grup halinde gerçekleştirilen AÖF bahar dönemi ara sınavları için sona yaklaşılırken sınavlara giren adaylar, sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak etmeye başladı. Salgın nedeniyle online (çevrim içi) ortamda gerçekleştirilen AÖF bahar dönemi ara sınavların sonuçları için tarih açıklaması olup olmadığı merak ediliyor. Peki, AÖF bahar dönemi ara sınavları açıklandı mı? AÖF bahar dönemi ara sınavları ne zaman açıklanır?

Yeniakit Publisher
2021-04-16 15:39:00 -
AÖF bahar dönemi ara sınavları açıklandı mı?

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) koronavirüs salgını nedeniyle bahar dönemi sınavları online (çevrim içi) ortamda gerçekleştiriliyor. AÖF 2 ve 6. yarıyıl ders sınavları 12 Nisan tarihinde tamamlanırken 4 ve 8. yarıyıl dersleri de 17-19 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

AÖF sınavları iki grup halinde düzenleniyor. İlk grubun sınavları 10-12 Nisan tarihlerinde uygulandu. İkinci grubun sınavları da 17-19 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek. Peki, AÖF bahar dönemi ara sınavları ne zaman açıklanır?

AÖF bahar dönemi ara sınavları ne zaman açıklanır?

AÖF bahar dönemi ara sınavları 19 Nisan tarihinde tamamlanacak. AÖF güz dönemi final sınavları da online (çevrim içi) ortamda uygulanmıştı. Söz konusu sınav sonuçları ise sınavların tamamlandığı tarihten itibaren 4-5 gün sonra açıklanmıştı. Bahar Dönemi ara sınav sonuçları da 19 Nisan tarihinden sonraki bir hafta içinde açıklanacağı bekleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kuruluş Osman, Kardeşlerim ve EDHO'nun yayınlandığı ATV'de flaş karar! Bir dizi final kararı aldı
Medya

Kuruluş Osman, Kardeşlerim ve EDHO'nun yayınlandığı ATV'de flaş karar! Bir dizi final kararı aldı

Kuruluş Osman, Kardeşlerim, Bir Zamanlar Çukurova ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi yapımların yer aldığı ATV'de bir dizi final yapma ka..
Korkulan oluyor! Bayramda 10 gün sokağa çıkma yasağı...
Gündem

Korkulan oluyor! Bayramda 10 gün sokağa çıkma yasağı...

Türkiye'de tedbirler artırılarak 2 haftalık kısmi kapanma uygulamasına geçildi. Kısmi kapanma ile vakaların yüzde 50 düşmesi bekleniyor. Aks..
ABD'li Bakan Türkiye'ye davet etmişti...
Gündem

ABD'li Bakan Türkiye'ye davet etmişti... "Cevabımız ağır olur"

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Taliban'dan İstanbul'daki konferansa katılmaları konusunda en kısa zamanda cevap beklediklerini ifade e..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay