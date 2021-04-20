Online (çevrim içi) ortamda gerçekleştirilen AÖF bahar dönemi ara sınavlarının sonuçları merak ediliyor. Dün gece itibariyle biten sınavların ardından AÖF öğrencileri, girdikleri sınavların sonuçlarını araştırmaya başladı. Peki, AÖF bahar dönemi ara sınav sonuçları açıklandı mı?

AÖF bahar dönemi ara sınav sonuçları açıklandı mı?

AÖF bahar dönemi sınav sonuçlarına ilişkin herhangi bir tarih bilgisi paylaşılmadı. Dolayısıyla sınavlarını tamamlayan öğrenciler, gözlerini Anadolu Üniversitesi tarafından yapılacak açıklamalara çevirdi. Bir önceki sınav 25 Ocak tarihinde sona ermiş ve sonuçları 30 Ocak tarihinde açıklanmıştı. Bu kapsamda AÖF bahar dönemi ara sınav sonuçlarının 24-25 Nisan tarihlerinde açıklanması bekleniyor.