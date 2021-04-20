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Eğitim AÖF bahar dönemi ara sınav sonuçları açıklandı mı?
Eğitim

AÖF bahar dönemi ara sınav sonuçları açıklandı mı?

İki grup halinde gerçekleştirilen AÖF bahar dönem ara sınavlarının 19 Nisan tarihi itibariyle tamamlanmasının ardından öğrenciler, söz konusu sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. Peki, AÖF bahar dönemi ara sınav sonuçları açıklandı mı? AÖF ara sınav sonuçları ne zaman açıklanır? AÖF sınav sonuçları açıklandı mı?

Yeniakit Publisher
2021-04-20 18:04:00 -
AÖF bahar dönemi ara sınav sonuçları açıklandı mı?

Online (çevrim içi) ortamda gerçekleştirilen AÖF bahar dönemi ara sınavlarının sonuçları merak ediliyor. Dün gece itibariyle biten sınavların ardından AÖF öğrencileri, girdikleri sınavların sonuçlarını araştırmaya başladı. Peki, AÖF bahar dönemi ara sınav sonuçları açıklandı mı?

AÖF bahar dönemi ara sınav sonuçları açıklandı mı?

AÖF bahar dönemi sınav sonuçlarına ilişkin herhangi bir tarih bilgisi paylaşılmadı. Dolayısıyla sınavlarını tamamlayan öğrenciler, gözlerini Anadolu Üniversitesi tarafından yapılacak açıklamalara çevirdi. Bir önceki sınav 25 Ocak tarihinde sona ermiş ve sonuçları 30 Ocak tarihinde açıklanmıştı. Bu kapsamda AÖF bahar dönemi ara sınav sonuçlarının 24-25 Nisan tarihlerinde açıklanması bekleniyor.

 

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