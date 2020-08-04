AÖF açıköğretim yatay geçiş tarihleri

Anadolu Üniversitesi açık öğretim fakültesi yatay geçiş başvuru duyurusu yapıldı. AÖF Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçiş Başvurularını 1 Ağustos – 15 Ağustos 2020, AÖF Kurumlararası Yatay Geçiş Başvurularını ise 1 Ağustos – 25 Ağustos 2020 tarihleri arasında aşağıda belirtilen belgeleri ilgili Fakülteye posta, kargo vb. ile göndererek yapmaları gerekmektedir.

Yatay Geçiş Başvurusu kabul edilen adayların listesi 11 Eylül 2020 tarihinde www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresinde duyurulacaktır. Yatay Geçiş Başvurusu Kabul Edilen Adayların Kayıtları 14 - 18 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıtlı olunan üniversitelerden alınacak yatay geçişe engel bir durum olmadığına dair belge (kayıt hakkı kazanan öğrencilerden kayıtlar esnasında istenecek).

AÖF kurumlar arası yatay geçiş başvuru şartları

Yükseköğretim kurumlarının aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında ve Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan kontenjanlar dahilinde yapılır.

Öğrencinin kayıtlı olduğu programda tamamlamış olduğu dönemlere ait Genel Not Ortalamasının en az 100 üzerinden 60 (4’lük sistemde 2,28) olması gerekmektedir. Öğrencinin kayıtlı olduğu programdaki geçiş yapacağı yarıyıla kadar olan derslerin tümünü normal süresi içinde başarmış olması (FF, YZ ve DZ harf notu olan öğrencilerin başvuruları değerlendirmeye alınmaz.) ve disiplin cezası almamış olması gerekir.

Önlisans ve lisans diploma programlarının hazırlık sınıfına; önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına; lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına, kurumlararası yatay geçiş yapılamaz.

Merkezi yerleştirme ile AÖF yatay geçiş başvuru şartları

Öğrenci; kaydolduğu yıldaki ÖSYS merkezî yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programının merkezî yerleştirme taban puanına eşit olması veya bu taban puandan yüksek olması durumunda yatay geçiş (önlisanstan lisansa veya lisanstan önlisansa) yapabilir. Yükseköğretim kurumlarında kayıtlı olan hazırlık sınıfı, birinci sınıf, ara sınıf ve son sınıf öğrencileri; ÖSYS merkezî yerleştirme puanıyla yatay geçiş yapabilir.

Öğrenci, ÖSYS merkezî yerleştirme puanıyla sadece bir kez yatay geçiş yapabilir. ÖSYS merkezî yerleştirme puanıyla yatay geçiş başvurularının değerlendirilmesinde, öğrencinin kayıtlı olduğu programa yerleştiği yıldaki ÖSYS merkezî yerleştirme puanı dışında başka koşul aranmaz. Ancak ÖSYS merkezî yerleştirme puanıyla yatay geçişe başvuran öğrencinin, ÖSYS Kılavuzundaki programa kayıt olabilmesi için öngörülen özel koşullar varsa bu koşulları da sağlaması gerekir. Öğrenci, ÖSYS merkezî yerleştirme puanıyla sadece bir kez yatay geçiş yapabilir.