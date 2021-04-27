AÖF 2021 yaz okulu ne zaman başlıyor? AÖF yaz okulu kayıt yenileme ne zaman? 2021 AÖF dersler ne zaman başlayacak?

AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman başlayacak? AÖF yaz okulu sınavı en zaman, nasıl yapılacak? AÖF üç ders uygulaması mezuniyet aşamasında ve yalnızca üç dersten başarısız öğrenciler başvurabilmekteyken, AÖF yaz okuluna ise mezuniyet aşamasında olsun olmasın tüm öğrencilere beş dersten başvuru imkanı tanınmakta. Peki ÖF yaz okulu kayıt yenileme tarihi ne zaman? AÖF yaz okulu dersleri ne zaman başlayacak? AÖF yaz okulu sonu sınavı ne zaman? AÖF yaz okulu mazeret sınavı en zaman? İşte AÖF yaz okulu sınav takvimi 2021..