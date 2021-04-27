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Eğitim AÖF 2021 yaz okulu ne zaman başlıyor? AÖF yaz okulu kayıt yenileme ne zaman? 2021 AÖF dersler ne zaman başlayacak?
Eğitim

AÖF 2021 yaz okulu ne zaman başlıyor? AÖF yaz okulu kayıt yenileme ne zaman? 2021 AÖF dersler ne zaman başlayacak?

AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman başlayacak? AÖF yaz okulu sınavı en zaman, nasıl yapılacak? AÖF üç ders uygulaması mezuniyet aşamasında ve yalnızca üç dersten başarısız öğrenciler başvurabilmekteyken, AÖF yaz okuluna ise mezuniyet aşamasında olsun olmasın tüm öğrencilere beş dersten başvuru imkanı tanınmakta. Peki ÖF yaz okulu kayıt yenileme tarihi ne zaman? AÖF yaz okulu dersleri ne zaman başlayacak? AÖF yaz okulu sonu sınavı ne zaman? AÖF yaz okulu mazeret sınavı en zaman? İşte AÖF yaz okulu sınav takvimi 2021..

Yeniakit Publisher
2021-04-27 13:31:00 - 2021-04-27 13:32:30
AÖF 2021 yaz okulu ne zaman başlıyor? AÖF yaz okulu kayıt yenileme ne zaman? 2021 AÖF dersler ne zaman başlayacak?

Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okuyu uygulamasında daha önceden kayıt yaptırmış olmak gibi bir ön koşul bulunmaktadır. Bu nedenle yaz okulu uygulaması tüm öğrencilerin herhangi bir kaybına uğramadan öğrenimlerine devam etmelerini sağlayacak daha kapsayıcı bir uygulamadır. AÖF yaz okulu uygulaması adayların lisansüstü eğitime başvuruları için ön koşul olan ALES sınav sonuçlarının açkılanmasdan önce tamamlanmış olacağından öğrenciler lisansüstü programlara başvuru sürelerini etkilemeyecektir. AÖF yaz okulu zorunlu olmayıp öğrencilerin isteğine bağlıdır.

AÖF yaz okulu kayıt yenileme tarihi ne zaman?

AÖF yaz okulu Kayıt Yenileme tarihi 01-04 Temmuz 2021

AÖF yaz okulu dersleri ne zaman başlayacak?

AÖF yaz okulu dersleri  05 Temmuz 2021 tarihinde başlayacak.

AÖF yaz okulu sonu sınavı ne zaman? 

AÖF yaz okulu sonu sınavı  23-27 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapılacak.

AÖF yaz okulu sonu sınavı harf notlarının teslim tarihinde son gün ne zaman?

AÖF Yaz Okulu Sonu Sınavları Harf Notlarının Teslimi için Son Tarih31 Ağustos 2021

AÖF yaz okulu mazeret sınavı en zaman?

AÖF yaz okulu mazeret sınavı 06-08 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak?

AÖF mazeret sınavları ne zaman? 2021 AÖF bahar dönemi dönem sonu sınavı ne zaman yapılacak?
AÖF mazeret sınavları ne zaman? 2021 AÖF bahar dönemi dönem sonu sınavı ne zaman yapılacak?

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