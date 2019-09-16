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‘Antik Tarihe Genç Bakış’ ekibi ADÜ’de

Avrupa Birliği Erasmus+ Gençlik Programı kapsamında, Türkiye Ulusal Ajansı ile Üniversitemiz tarafından desteklenen “Antik Tarihe Genç Bakış” adlı gençlik projesinin katılımcıları, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) AİSYEM’de gerçekleşen toplantıyla bir araya geldi.

16 Eylül 2019 Pazartesi 10:08
‘Antik Tarihe Genç Bakış’ ekibi ADÜ’de

Avrupa Birliği Erasmus+ Gençlik Programı kapsamında, Türkiye Ulusal Ajansı ile Üniversitemiz tarafından desteklenen “Antik Tarihe Genç Bakış” adlı gençlik projesinin katılımcıları, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) AİSYEM’de gerçekleşen toplantıyla bir araya geldi.


Yürütücülüğünü ADÜ Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğretim Elemanı Arş. Gör. Dr. Derya Gülçin, koordinatörlüğünü Yüksek Arkeolog Yalçın Gülçin’in üstlendiği projenin tanıtım toplantısına, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Aydın, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Gençsoylu ile proje ekibi katıldı.


Projenin temel amacının, Aydın ve çevresinin eşsiz antik tarihini uluslararası alanda tanıtarak ülkemizin nitelikli-sürdürülebilir kültür ve tarih turizmine destek olmak ve 2023 Türkiye Turizm Stratejisi’ne katkı sağlamak olduğunu ifade eden Arş. Gör. Dr. Derya Gülçin, “Bu proje ile birlikte Aydın’ın eşsiz kültürel mirasının gelecek nesillere aktarılması için çalışmalar yürütüyoruz. 3 farklı ülkeden 6 ortağın ve 48 katılımcının yer aldığı projede, antik tarihe ilgi duyan, kültür-tarih turizmi ve arkeoloji alanında araştırmalar yapan ve bu konuda profesyonel olarak çalışan gençler ve bu konulara az da olsa ilgi duyan ama herhangi bir faaliyete katılım sağlayamamış imkanı kısıtlı öğrenciler yer alıyor.” sözleriyle proje hakkında bilgi verdi.


Toplantıda, projenin ortakları olarak Türkiye (İzmir Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürlüğü), İspanya (Asociacion Juvenil Intercambia ve Comarca Cinco Villas), Yunanistan (Ithaca Travel Community ve I-PARTICIPATE) tanıtılırken; proje içerisinde; takım çalışmaları, uzman konuşmacıların seminerleri, kültürlerarası öğrenme oturumları, antik kent, müze, ören yeri gezileri, kazı çalışmaları, hikaye anlatıcılığı, antik kent rehberi oluşturma gibi farklı faaliyetlerin yaygın eğitim metotları odağında geliştirildiği ifade edildi.


Aydın’ın antik kent sayısı bakımından oldukça zengin olduğunu söyleyen Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Aydın, 2023 Türkiye Turizm Stratejisi çalışmalarının her geçen gün arttığı göz önüne alındığında, bu projenin ülkemiz adına katma değer sağlayacak bir çıktı olacağını ön gördüklerini belirtti.


Antik kentlerin dünyaca tanınırlığının arttırılması için bu tür projelerin önem taşıdığını belirten Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Gençsoylu ise, bu proje vesilesiyle ülkemize gelen yabancı konuklara ve projede emeği geçenlere teşekkür etti.


Antik Gençler Ekibi’nin proje kapsamındaki çalışmaları 7-16 Eylül 2019 tarihlerinde Aydın ve Kuşadası’ndaki faaliyetlerle sürdürülecek olup proje hakkında detaylı bilgi, güncel gelişmeler ve proje kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler “antiqueyouth” sosyal medya hesabından adresinden takip edilebilecek.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 10:08
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