  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Antalyaspor, Süper Lig'de 25. sezonunda 1002 puana ulaştı
Spor

Antalyaspor, Süper Lig'de 25. sezonunda 1002 puana ulaştı

Ligde geride kalan 24 sezonda 818, bu sezon da 33 maç oynayan Akdeniz ekibi, 1987-1988 sezonundan itibaren 3 puanlı sisteme geçilen Süper Lig'deki karşılaşmalarında 272 galibiyet, 225 beraberlik, 354 mağlubiyet yaşadı.

Yeniakit Publisher
2021-04-12 11:13:00 -
Antalyaspor, Süper Lig'de 25. sezonunda 1002 puana ulaştı

Dün Hes Kablo Kayserispor'a konuk olduğu 34. hafta mücadelesini Naldo'nun golüyle 1-0 kazanan kırmızı-beyazlıların lig tarihinde topladığı puan 1002'ye ulaştı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk ettiği 31. haftada rakibini 3-1 yenen ve ardından dış sahada MKE Ankaragücü'ne 1-0, iç sahada da Demir Grup Sivasspor'a 4-2 yenilen Antalyaspor, iki hafta aradan sonra sonra maç kazandı.

Ligin 34. haftasını 42 puanla tamamlayan Akdeniz temsilcisi, 35. haftada 16 Nisan Cuma günü Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

Naldo'nun ilk golü üç puana taşıdı

Antalyaspor'un sezon başında kadrosuna kattığı defans oyuncusu Naldo, kırmızı-beyazlı formayla ilk gol sevincini Kayseri deplasmanında yaşadı.

Naldo, takımına kritik maçta üç puanı kazandıran isim oldu.

Brezilyalı 32 yaşındaki stoper, bu sezon 23 Süper Lig, 4 Türkiye Kupası karşılaşmasında görev aldı.

Öte yandan, Antalyaspor'un 1000'inci Süper Lig golüne de 28. haftada Fenerbahçe karşısında Fredy imza atmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Savcı Sayan’ın bu çağrısı çok konuşulur! Bütün gençlerin adreslerine gönderin
Siyaset

Savcı Sayan’ın bu çağrısı çok konuşulur! Bütün gençlerin adreslerine gönderin

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, TRT 1’de yayınlanan Bir Zamanlar Kıbrıs adlı dizinin kayıtlarının Z kuşağının adreslerine gönderilmesi ge..
Altını olanları heyecanlandıracak bomba iddia: Bu gerçekleştiğinde...
Ekonomi

Altını olanları heyecanlandıracak bomba iddia: Bu gerçekleştiğinde...

Altın fiyatları artacak mı? Altın yükselecek mi? Altın fiyatları düşecek mi? gibi soruların cevapları merak ediliyor. Yatırımcılar altın fiy..
Mustafa Sarıgül hastaneye kaldırıldı
Siyaset

Mustafa Sarıgül hastaneye kaldırıldı

Türkiye Değişim Partisi Lideri Mustafa Sarıgül, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelik oldu. Sarıgül, tedavisinin ardından bir basın açıkla..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay