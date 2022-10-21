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Spor Antalyaspor-İstanbulspor maçı saat kaçta?
Spor

Antalyaspor-İstanbulspor maçı saat kaçta?

Süper Lig'in 11.haftasında Antalyaspor ile İstanbulspor karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ise maçın ne zaman saat kaçta oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, Antalyaspor-İstanbulspor maçı ne zaman hangi gün?

Yeniakit Publisher
2022-10-21 14:33:00 - 2022-10-21 14:35:12
Antalyaspor-İstanbulspor maçı saat kaçta?

Süper Lig'de 11.hafta heyecanı 21 Ekim Cuma akşamı başlayacak. Antalyaspor bu akşam sahasında İstanbulspor'u konuk edecek. Saat 20.00'de başlayacak olan maç beIN Sports'tan naklen yayımlanacak.

21 Ekim Cuma:

20.00 Fraport TAV Antalyaspor-İstanbulspor (Corendon Airlines Park Antalya)

22 Ekim Cumartesi:

14.30 HangiKredi Ümraniyespor-VavaCars Fatih Karagümrük (Ümraniye Belediyesi Şehir)

17.00 Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor (Şenol Güneş Spor Kompleksi)

20.00 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir (Ülker)

23 Ekim Pazar:

14.30 Kasımpaşa-Yukatel Kayserispor (Recep Tayyip Erdoğan)

17.00 Adana Demirspor-Arabam.com Konyaspor (Yeni Adana)

20.00 Galatasaray-Corendon Alanyaspor (Nef)

24 Ekim Pazartesi:

20.00 Bitexen Giresunspor-MKE Ankaragücü (Çotanak)

20.00 Atakaş Hatayspor-Beşiktaş (Yeni Hatay)

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