  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Antalya'da karaya vuran Kaşalot balinası, bilimsel çalışmalar için İstanbul'a getirildi
Aktüel

Antalya'da karaya vuran Kaşalot balinası, bilimsel çalışmalar için İstanbul'a getirildi

İÜ Su Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi ve TÜDAV Başkanı Prof. Dr. Bayram Öztürk: - "Gömülen kaşalot balinasını bilimsel çalışmalarda kullanmak ve iskeletini müze materyali haline getirmek için gömüldüğü kumsaldan çıkarttık ve İstanbul'a getirdik. Çıkartma işlemi sırasında hiçbir kemiğe zarar gelmemesi için çok dikkatli çalıştık" - "Hayvanın ölüm sebebini bilmiyoruz ama Akdeniz'in dalış rekortmenlerinden biri olan bu türün bile deniz çöplerine karşı savunmasız olduğunu görmek çok üzücü"

Yeniakit Publisher
2020-10-06 12:53:47 -
Antalya'da karaya vuran Kaşalot balinası, bilimsel çalışmalar için İstanbul'a getirildi

İSTANBUL (AA) - HİKMET FARUK BAŞER - Antalya'da karaya vuran kaşalot balinası, bilimsel çalışmalarda kullanılmak ve iskeleti müze materyali haline getirilmek için gömüldüğü kumsaldan çıkartılarak İstanbul'a getirildi.

Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV), 14 Ağustos tarihinde Antalya'nın Kumluca ilçesi sahilinde karaya vurduktan sonra gömülen yaklaşık 13 metre boyundaki kaşalot balinasının olduğu yerden çıkartılması için çalışma başlattı. Yapılan hazırlıkların ardından iş makinesinin yardımıyla kaşalot balinası, gömülü olduğu yerden çıkartılıp İstanbul'a getirildi.

Konu hakkında AA muhabirine açıklamada bulunan İstanbul Üniversitesi (İÜ) Su Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi ve Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) Başkanı Prof. Dr. Bayram Öztürk, kaşalot balinasının 14 Ağustos'ta Kumluca'da karaya vurduğunu söyledi.

Kaşalot balinasının önemli bir canlı türü olduğunu belirten Öztürk, "Gömülen kaşalot balinasını (Physeter macrocephalus), bilimsel çalışmalarda kullanmak ve iskeletini müze materyali haline getirmek için gömüldüğü kumsaldan çıkarttık ve İstanbul'a getirdik. Çıkartma işlemi sırasında hiçbir kemiğe zarar gelmemesi için çok dikkatli çalıştık." dedi.

Prof. Dr. Öztürk, balinayı çıkartırken hayvanın midesinde ana besin kaynağı olan kafadan bacaklıların çeneleri ile plastik çöpler bulduklarını ifade ederek, şunları söyledi:

"Son yıllarda denizel çöpler bütün deniz canlıları için büyük bir tehdit oluşturmaya başladı. Hayvanın ölüm sebebini bilmiyoruz ama Akdeniz'in dalış rekortmenlerinden biri olan bu türün bile deniz çöplerine karşı savunmasız olduğunu görmek çok üzücü. İspermeçet balinası olarak da bilinen bu tür, ülkemiz sularında daha sık Fethiye-Antalya ve Çeşme-Sığacık açıklarında görülüyor. Akdeniz'de dünya okyanuslarından ayrı bir alt popülasyonu olan bu türün nesli tehlike altında. Bu tehditlerin başında gemi kaynaklı çarpışmalar ve kullanımı yasak olan akıntı ağları geliyor."


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Avrupa ülkesinde şok eden gelişme! Yeni bir devlet kurduklarını ilan ettiler
Dünya

Avrupa ülkesinde şok eden gelişme! Yeni bir devlet kurduklarını ilan ettiler

Fransa'nın güneydoğusundaki Savoie bölgesinde bir grup bağımsızlık yanlısı yeni bir devlet kurduklarını ilan etti.
Aliyev müjdeyi duyurdu: İşgalden kurtarıldı
Aktüel

Aliyev müjdeyi duyurdu: İşgalden kurtarıldı

Kahraman Azerbaycan ordusu, işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonda Cebrail ilinin 3 köyünde ve bazı stratejik te..
Ermenice delikanlılık (!) böyle oluyor
Dünya

Ermenice delikanlılık (!) böyle oluyor

Karabağ bölgesindeki Ermenilerden biri Azerbaycan’a meydan okudu. Röportaj sırasında bölgeye yakın bir yere bomba düştü. Azerbaycan’a meydan..
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay