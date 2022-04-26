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Yerel Antalya'da feci kaza! Genç kız çarpmanın etkisiyle metrelerce savruldu
Yerel

Antalya'da feci kaza! Genç kız çarpmanın etkisiyle metrelerce savruldu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde aşırı hız yapan otomobil yaya geçidinden geçen genç kıza çarptı. Kazada yaralanan genç kızın hayati tehlikesinin devam etiği öğrenilirken olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Yeniakit Publisher
2022-04-26 16:14:00 - 2022-04-26 16:18:18

Antalya’nın Manavgat ilçesi Kızılot ışıklı kavşağında, Alanya istikametine seyir halindeki otomobilin yaya geçidinden geçen genç kıza çarpması sonucu meydana gelen kazada, genç kız ağır yaralandı. Kaza güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Kaza, Manavgat-Alanya D-400 karayolunda meydana geldi. Manavgat istikametinden Alanya istikametine seyir halindeki M.A.Ö., idaresindeki 34 DHK 599 plakalı otomobil, ışıklı kavşakta bulunan yaya geçidini kullanan 16 yaşındaki Sahra K.’ya çarptı.

Metrelerce savruldu

Güvenlik kamerasına da yansıyan kazada aşırı hızlı olduğu gözlenen otomobilin, genç kıza çarptıktan sonra metrelerce savurduğu, eşyalarının etrafa saçıldığı görüldü. Genç kıza çarpan otomobilin ön kısmında büyük hasar oluştu. Kazada yaralanan Sahra K., 112 sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Genç kızın hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

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