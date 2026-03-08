  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem 725 bin lira trafik cezası yedi, Türkiye tarihine geçti!
Gündem

725 bin lira trafik cezası yedi, Türkiye tarihine geçti!

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
725 bin lira trafik cezası yedi, Türkiye tarihine geçti!

Türkiye tarihinin en yüksek trafik cezası Manisa’nın Salihli ilçesinde kesildi. 'Dur' ihtarına uymayarak kaçan ve polis ekip aracına çarpan sürücüye toplam 725 bin lira para cezası kesildi. Sürücü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, D300 Karayolu'nda şüphe üzerine M.S. (27) idaresindeki otomobili durdurmak istedi. Ekiplerin "dur" ikazına uymayarak kaçmaya başlayan sürücü, yaşanan kovalamaca sırasında polis ekip aracına çarptı.

Demirci Kavşağı'nda durdurularak yakalanan sürücünün yapılan kontrolünde alkollü olduğu tespit edildi.

CEZAEVİNDEN YENİ TAHLİYE OLMUŞ

Sürücüye "alkollü araç kullanmak", "dur ihtarına uymamak", "genel güvenliği tehlikeye sokmak", "kamu malına zarar vermek" ve "taksirle yaralama" suçlarından toplam 725 bin lira idari para cezası uygulandı, araç trafikten men edildi. Şüphelinin bir süre önce denetimli serbestlik hükümleri kapsamında cezaevinden tahliye edildiği öğrenilirken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.S, tutuklanarak ceza evine gönderildi. 

Yorumlar

Kaçkarlı

Çok yerinde ve güzel haber,Devlet bu trafik terör eşkiyalarına nefes aldırmaması lazım,

Ömer

Çok iyi olmuş sakın acımayın o para az bile , ya kaza yapsa birisini öldürse malına zarar verse ne olacaktı ?
