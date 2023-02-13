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Yerel Antalya'da boş arazide erkek cesedi bulundu
Yerel

Antalya'da boş arazide erkek cesedi bulundu

Antalya'da boş arazide 40’lı yaşlarda bir erkek cesedi bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin alnında dikiş olduğu öğrenilirken, ölüm nedeni otopsi sonrası ortaya çıkacak.

Yeniakit Publisher
2023-02-13 15:51:00 -
Antalya'da boş arazide erkek cesedi bulundu

Olay, saat 14.00 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Üçgen Mahallesi Beşşehitler Parkı yanındaki boş arazide yaşandı. Edinilen bilgiye göre, arazide bir kişinin hareketsiz yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri, üzerinden kimlik çıkmayan şahsın ölümüyle ilgili inceleme başlatırken, alnında dikişlerin bulunduğu öğrenildi.

Polis, 40’lı yaşlarda erkek cesedinin kimlik tespiti için parkta zaman geçiren diğer kişilerin de bilgisine başvurdu.

Ceset, ölüm nedeni araştırılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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