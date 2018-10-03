Annesi hakim, babası savcı, kendisi cani! 'Aniden başıma vurmaya başladı'

İstanbul Bakırköy'de lüks cipini yayaların üzerine sürerek, 6 kişiyi yaralayan 'Bakırköy canisi'Görkem Sertaç Göçmen'in, olay sırasında yanında bulunan kız arkadaşı A.A. polise verdiği ifadesinde, "Arabada konuşuyorduk. Aniden başıma vurmaya başladı. Çevredekiler tepki gösterince de aracı yayaların üzerine sürdü" dedi.

Bakırköy'ün en işlek caddelerinden biri olan Fişekhane Caddesi'ndeki bir alışveriş merkezinin önünde dün saat 17.20'de meydana gelen korkunç olayda 21 yaşındaki G.S.G., aracında kız arkadaşını dövmeye başladı. Olayı gören vatandaşlar sürücüye müdahale etmek istedi. Ancak tartışma çıktı. G.S.G. aracından inerek vatandaşlarla kavgaya tutuştu.

Kalabalık artınca da aracına geri bindi. Hızla hareket ettirdiği aracı yayaların üzerine sürdü. Kaldırıma da çıkan sürücü, Esranur Abacı, Recep Göçer, Hamit Başaran, Can Berk Arıkan, Cebrail Işık ve Mert Durmuş'u ezerek yaraladı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla farklı hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

'Birçok insana çarptığını gördüm'

Bakırköy canisinin darp ettiği kız arkadaşı A.A dehşet anlarını şu sözlerle anlattı:

"Araç içerinde konuşuyorduk. Bir anda sinirlenerek başıma vurmaya başladı. Beni darp etti. Vatandaşlar görüp müdahale etmek istediler. Beni bıraktı, vatandaşlarla tartışmaya başladı. Arabadan inip kavga etti. Kalabalık artınca araca geri bindi, vatandaşların üzerine sürdü. Bu sırada bir çok insana çarptığını gördüm"

Linç edilmemek için kaçmış

Tutuklanan zanlının ifadesinde, "Vatandaşlar ile aramdaki tartışma büyüdü. 10-15 kişi aracıma saldırarak hasar verdi. Arabamın arka camına tekme attılar, cam kırıldı. Korktum, linç edilmemek için olay yerini terk etmek zorunda kaldım. Aracımı olay yerinden sağa sola doğru hareket ettirerek kaçmaya çalıştım. Pişmanım" dediği öğrenildi.

Annesi hakim, babası savcı

İnsanları ezerek olay yerinden hızla kaçan Bakırköy canisi Görkem Sertaç Göçmen, kısa bir süre sonra polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Caninin annesinin hakim, babasının ise savcı olduğu öğrenildi.

2 kişiyi pompalı tüfekle yaraladığı halde tutuksuz yargılanmıştı

Cumhuriyet Savcısı Alpay Göçmen ile hakim Aynur Göçmen'in çocukları olan Görkem Sertaç Göçmen Eylül 2017'de Ataköy'deki hakim savcı lojmanlarının önündeki bahçede tartıştığı 2 kişiye pompalı tüfekle ateş açarak yaralanmalarına sebep olmuştu. Adliyeye çıkartılan Göçmen, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.