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Yerel Annesi bıçaklandığı 2 yaşındaki çocuk öldü
Yerel

Annesi bıçaklandığı 2 yaşındaki çocuk öldü

Antalya'nın Manavgat'ta annesi tarafından bıçaklandaığı iddia edilen 2 yaşındaki B.G. hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-05-13 17:18:00 -
Annesi bıçaklandığı 2 yaşındaki çocuk öldü

İddiaya göre, Sarılar Mahallesi'nde 25 yaşındaki M.G, 2 yaşındaki kızı B.G'yi karın bölgesinden bıçakla yaraladı. Evde yaşayan anneannenin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, küçük kızın hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarma ekipleri, anne M.G'yi gözaltına aldı.

Çocuğun cesedi, incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

O.G. ile 7 yıldır evli olduğu öğrenilen M.G'nin bir süredir psikolojik tedavi gördüğü ileri sürüldü.

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