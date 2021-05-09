Anneliği yok etmeye meyilli LGBT sapkınlığını savunanlara bakın! Samimiyetsiz mesajlar!

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Türk-İslam aile yapısına uymayan ne kadar fikir var Türkiye’de uygulamaya çalışan CHP zihniyeti, prim yapmak için kendi görüşünü çürüten mesajlar vermekten imtina etmiyor!..

Annelik kavramını ortadan kaldırmaya meyilli olan çürümüş LGBT zihniyetini savunan CHP’liler, bu kez tam tersi mesajlar verdi.

‘Anneler Günü’ dolayısıyla çeşitli mesajlar yayınlayan LGBT seviciler, paylaştıkları samimiyetsiz mesajlarla tepki çekti.

Sezgin Tanrıkulu ve Tunç Soyer gibi parti içinde aktif siyaset yürüten isimler, paylaştıkları mesajla ‘Anneler Günü’nü kutladı.

CHP yandaşı isimler de aynı skandalı sürdürürken, annelik kavramını ayaklar altına alan LGBT mesajları tekrar gündeme geldi.

“Yeryüzündeki hiçbir annenin evladını kaybetmediği bir dünya diliyorum. Plaza de Mayo'dan Cumartesi İnsanları'na annem ve bütün annelerin günü kutlu olsun” diye yazan Sezgin Tanrıkulu, daha önce LGBT için şunları yazmıştı:

“Nefret dilinden uzak, sevginin, aşkın konuşulduğu bir hafta olsun.”

Ayrıca Sezgin Tanrıkulu, LGBT eylemine de katılmıştı. Eyleme CHP'li Mahmut Tanal da gitmişti.

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de, “Hayatımızın her anında bizi koruyan, koşulsuz sevgisiyle daima yanımızda olan fedakar annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum. Hakkınız asla ödenmez.” ifadelerini kullandı.

Soyer, LGBT üyelerini makamında ağırlamış ve sapkınlara belediyede destek vereceğini söylemişti.

CHP yandaşı Armağan Çağlayan ise, LGBT'ye kapı aralayan İstanbul Sözleşmesi'ni savundu. Çağlayan, Anneler Günü'nü İstanbul Sözleşmesi'ni savunmak için bahane etti.