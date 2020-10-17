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Spor Ankaraspor'da 16 ismin koronavirüs testi pozitif
Spor

Ankaraspor'da 16 ismin koronavirüs testi pozitif

TFF 1. Lig ekiplerinden Ankaraspor'da 16 kişinin yeni tip koronavirüs testi pozitif çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-10-17 15:32:00 -
Ankaraspor'da 16 ismin koronavirüs testi pozitif

TFF 1. Lig ekiplerinden Ankaraspor'da 9 futbolcu ve 7 personelin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol takımımızın Giresunspor'la oynayacağı müsabaka öncesi rutin olarak yapılan Kovid-19 tarama testlerinde 9 futbolcumuz ve 7 personelimizde pozitif sonuca rastlanmıştır. Futbolcularımız ve personelimiz için gerekli izolasyon ve takip sürecine Sağlık Bakanlığı protokollerince başlanmıştır" denildi.

Hatayspor'da da çıkmıştı

Hatayspor'da corona virüsü testi pozitif çıkan futbolcu sayısı 17'ye yükseldi. Ayrıca teknik direktör ve bir kulüp çalışanında da corona tespit edildi. TFF, Pazar günü Süper Lig'de oynanması gereken Hatayspor-Erzurumspor maçını ileri bir tarihe erteledi.

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